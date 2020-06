Napoli, avanti con Gattuso e Mertens.

Si riparte da Rino Gattuso, anzi, si scommette per un biennio sul tecnico calabrese. E’ questa la scelta del Napoli che oggi fa passare indenne la giornata finale prevista nel contratto del tecnico per esercitare l’opzione di non confermarlo per il prossimo anno. L’ex campione del mondo 2006 sarà quindi sicuramente sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione, ma anche oltre: il Napoli a breve gli proporrà un contratto biennale con ritocco sullo stipendio, per tracciare insieme una programmazione e un programma sul medio periodo.

Il rinnovo con Dries Mertens è molto vicino, ma il Napoli conta anche di chiudere presto quello con Zielinski e spera di tenere Callejon. Lo annuncia il ds del club azzurro, Cristiano Giuntoli, a Sky Sport. “Con Dries siamo a buon punto. C’è la volontà di tenerlo e lui ha dimostrato gran attaccamento alla maglia. A breve ci potrà essere l’annuncio – afferma -. Anche il rinnovo di Zielinski è vicino, mentre per Callejon stiamo aspettando: qualsiasi cosa sceglierà José non ci saranno problemi da qui a fine stagione”.

Un punto interrogativo riguarda invece Milik, anche se c’è “la volontà di trovare un accordo per il rinnovo”. Se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato e noi cercheremo un altro attaccante di livello, vediamo se giovane o esperto.Naturalmente abbiamo già fatto alcuni sondaggi”.

Il lavoro sul mercato viene fatto in stretta collaborazione con Rino Gattuso, sottolinea Giuntoli: “C’è la forte volontà di andare avanti con lui e stiamo progettando insieme la squadra del futuro, per tornare a competere per lo scudetto. La nostra volontà comune è quello di tornare in campo più forti di prima”.

(ANSA).