Napoli Basket, a Brescia ancora una sconfitta

Napoli cede alla Germani Brescia e resta ancora all’asciutto. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di sole sei lunghezze, gli azzurri crollano nella seconda parte della gara e rimandano ancora una volta l’appuntamento con il primo successo in campionato.

Avvio equilibrato della gara con Napoli che trova i punti di Treier, Green e Totè. La seconda bomba di Treier regala il vantaggio Napoli 8-10. La reazione di Brescia con un parziale 9-2 consente alla Germani di allungare 17-12 a metà periodo. Della Valle e Ndour costringono al primo time out coach Valli sul punteggio di. 23-14. Brescia è implacabile al tiro ed allunga ancora nel finale del primo tempo chiudendo in vantaggio 31-21.

Anche in avvio del secondo tempo Napoli fa fatica a limitare gli attacchi di Brescia. Il vantaggio della Germani a metà periodo è di 12 punti sul 43-31. Pangos e Bentil provano a reagire e gli azzurri accorciano a meno 7 sul 44-37 a tre minuti dall’ intervallo lungo.

Immediata la reazione di Brescia che con il parziale 4-0 si riporta a più 11. La bomba di De Nicolao e un canestro di Bentil riporta gli azzurri a meno 6. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 50-44.

Bilan e Della Valle da tre consentono a Brescia in avvio di terzo tempo di tornare a più 10. Napoli non riesce a trovare i primi punti dell’esordiente Newman. Green, al suo rientro, trova il canestro del meno 8. A metà periodo Brescia allunga a più 12 sul punteggio di 64-52. Treier e Pangos lottano e riportano Napoli a meno 7 sul 65-58 a tre minuti dalla fine del periodo. Brescia nel finale allunga di nuovo a più 13. Il terzo tempo si chiude sul punteggio di 79-68 con i liberi di Green.

Rivers segna da tre punti in apertura dell’ultimo quarto di gioco. Napoli prova a difendere forte, ma Brescia è implacabile e trova il massimo vantaggio 86-70 dopo tre minuti. Totè commette il quinto fallo e Valli chiama time out. Newman a metà tempo trova il suo primo canestro in maglia azzurra, ma Brescia vola via nel punteggio sul 91-73. Nel finale Brescia gestisce il vantaggio e chiude la partita vincendo con il punteggio finale di 97-84.

Pallacanestro Brescia – S.S. Napoli Basket 97-84

(31-21, 19-23, 29-24, 18-16)

Tabellino:

Bentil 14, Pangos 14, Totè 13, Treier 13, Green 8, De Nicolao 7, Woldetensae 7, Newman 5, Copeland 3, Mabor, Saccoccia n.e.

Dichiarazioni di Coach Giorgio Valli:

“Complimenti all’amico e collega Poeta per aver allestito una squadra solida, fisica e tattica, con giocatori che hanno una certa esperienza. Noi stiamo cercando di trovare la quadra soprattutto a livello difensivo, mentre riesco a trovarla di più in attacco. Questo mi sconcerta perché la squadra deve avere una vocazione difensiva non comprendendo l’importanza che ha in questo campionato. Stiamo lavorando per cercare di avere maggiore qualità fisica, man mano che facciamo gli allenamenti e qualcosa inizia a vedersi. Abbiamo il dovere di continuare a crederci. Domenica abbiamo una partita crocevia della stagione, il derby, in cui dimostrare una faccia e un’anima difensiva migliore. Abbiamo bisogno di gente che sia propensa alla difesa perché la salvezza si guadagna in questo modo.”