Napoli Basket, a Treviso prima vittoria esterna

Splendida prestazione del Napoli Basket che sbanca Treviso con il punteggio di 78-90 raccogliendo così il primo meritato successo in campionato in trasferta e prosegue la sua corsa verso la salvezza.

Zubcic e Green segnano i primi due canestri della partita portando Napoli sullo 0-4, risponde Treviso con un parziale di 9-0, che prova ad allungare e sul 15-8 Coach Valli chiama il primo time-out. Pangos e Green segnano e riportano Napoli sul 17-14. Un ispirato Olisevicius guida un altro parziale di Treviso che si porta al massimo vantaggio sul 25-14. La tripla di Pullen chiude il primo quarto con Treviso avanti 25-17.

Dopo i liberi sbagliati da Pangos, Napoli realizza i primi due punti del secondo periodo con Totè. Treviso dopo un minuto già esaurisce il bonus falli. Immediata la replica di Treviso con un parziale 5-0. Green in serata replica da tre e riporta Napoli a meno 6 sul 30-24. Uno scatenato De Nicolao trascina gli azzurri che con un parziale di 0-8 si portano a meno 1 sul 30-29 costringendo Treviso al time out a metà tempo. Totè firma il sorpasso e lotta stoicamente sotto i tabelloni. Napoli sbaglia tanti liberi, ma Pangos porta gli azzurri a più 4 sul 32-36. Immediata la reazione di Treviso che con un parziale di 5-0 rimette la testa avanti. Valli chiama time out. Zubcic trova la bomba. Lo stesso fa Caroline per Treviso. Dopo gli ennesimi errori in lunetta di Pullen, Treviso va all’intervallo lungo in vantaggio di una sola lunghezza sul 42-41.

Parte bene Napoli nella terza frazione con le bombe del sorpasso firmate da Pangos e Woldetensae. Treviso reagisce con due bombe del contro sorpasso. La partita è equilibratissima. Zubcic e Green trovano altre due bombe pesantissime. La schiacciata di Totè sul sontuoso assist di Pangos fa volare Napoli a più 5 sul 54-59 a metà periodo e costringe Treviso al time out. Totè domina sotto canestro e firma il più 7 Napoli, ma commette il suo quarto fallo e deve uscire. De Nicolao in lunetta porta gli azzurri a più 9 sul 56-65. Il terzo quarto si chiude con gli azzurri avanti nel punteggio 61-67.

Un canestro di Pullen apre l’ultimo è decisivo quarto. Treviso reagisce con un parziale 5-0. Zubcic ancora da tre riporta Napoli a più 6 sul 66-72. Green e Treier fanno volare Napoli sul massimo 67-77. A metà periodo Treier firma la tripla del più 11. Dalla lunetta Green allunga il vantaggio a più 13 sul 69-82 a quattro minuti dalla fine. Ma Treviso non molla e con un parziale 5-0 si riporta a meno 8. Dopo il time out di Valli Green firma un’azione da tre punti. Totè monumentale firma il più 11 sul 76-87 a due minuti dalla fine. Napoli gestisce il prezioso vantaggio nel finale di partita e finalmente esulta raccogliendo il primo meritato successo in trasferta del campionato sbancando Treviso con il punteggio di 78-90.

Nutribullet Treviso – Napoli Basket 78-90

(25-17, 17-24, 19-26, 17-23)

Tabellino:

Green 25, Totè 16, Zubcic 15, Pangos 11, Pullen 8, Treier 7, De Nicolao 5, Woldetensae 3, Mabor, Saccoccia.

Dichiarazione di Coach Giorgio Valli:

“Siamo davvero molto felici. Abbiamo vinto di squadra facendo bene in attacco, ma finalmente soprattutto in difesa. Questa vittoria è una piccola scintilla che deve portarci a proseguire su questa strada. Sono contento perché abbiamo tolto l’ultimo zero, quello delle vittorie in trasferta. Ci tenevamo parecchio ed abbiamo lavorato duro, i ragazzi ci hanno creduto tantissimo anche se siamo partiti un po’ meccanici e paurosi. Abbiamo scoperto, grazie alla difesa, che potevamo essere lì piano piano e ci abbiamo creduto, vincendo gli ultimi tre quarti. Tutta la squadra ha contribuito a questo successo e solo con la squadra si può parlare di salvezza. La cosa importante è il dato delle palle perse che stiamo continuando a ridurre e abbiamo costretto loro a perderne 20. È chiaro che non ci si illude, ma ci portiamo a casa questi due punti e da martedì si continua a lavorare.”

Dichiarazione di Erick Green:

“È stata un grande vittoria. Abbiamo giocato duro soprattutto dopo il primo quarto. Abbiamo fatto bene in difesa. Tutta la squadra ha giocato una grande partita. Ora siamo pronti per affrontare la prossima partita.”

