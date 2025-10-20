Napoli Basket, a Treviso prima vittoria stagionale

- pubblicità -

Prima vittoria in campionato per il Napoli Basket che vince in trasferta sul campo della Nutribullet Treviso per 86-79 , nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Serie A1. Gli azzurri, dopo aver chiuso sotto il primo quarto, giocano una partita di grande intensità trovando l’allungo decisivo nel secondo tempo. Sei giocatori in doppia cifra per la formazione di Coach Magro.

I primi punti della partita sono di Pinkins, 4 per lui, Simms affonda la schiacciata. Flagg e Mitrou-Long portano gli azzurri in vantaggio. Ragland segna il 7-6. Buon momento per Treviso che segna con Olisevicius, alley-oop tra Mitrou-Long e Croswell, schiacciata di Stevens, 11-8 a metà quarto. Realizza Bolton in contropiede, tripla per Ragland, Flagg segna da sotto ma Treviso va con un break di 6-0 che costringe Coach Magro al timeout. Il primo quarto si chiude sul 22-16 per Treviso.

Segna El Amin, 1 su 2 ai liberi per la Nutribullet, botta e risposta Croswell-Abdul Rahman, la tripla di Gentile vale il 25-23. Equilibrio in questa fase di gioco, la nuova bomba di Gentile porta Napoli in vantaggio e timeout per Treviso. Torna a segnare la Nutribullet con 5 punti consecutivi di Olisevicius, Ragland commette antisportivo su El-Amin che realizza 4 punti per la parità a 32. Napoli si riporta avanti con la tripla di Bolton, ma Olisevicius non sbaglia dalla lunetta. Bolton guida l’attacco degli azzurri, Flagg realizza dalla media, Chillo pareggia a 39. Napoli chiude alla grande con un minibreak di 4-0 che porta il punteggio sul 43-39 all’intervallo lungo.

Segnano Stephens e Mitrou-Long in apertura di terzo periodo, canestri per Ragland e Simms, Flagg in contropiede segna il +8. 43-51, time-out Treviso. Continua il buon momento per Napoli, con Bolton, Pinkins torna a segnare per i suoi, Stephens sigla il 47-53 a metà quarto. Si segna solo ai liberi, nuovo parziale di 6-0 per gli azzurri firmato Mitrou Long-Flagg, 50-62. Nel finale tripla di El Amin, tap-in di Stephens, Flagg sulla sirena per il 54-67 all’ultimo intervallo.

Subito tripla per Simms, Stephens e Croswell segnano da sotto, Treviso prova a riavvicinarsi con Olisevicius e Ragland, timeout per Coach Magro. Napoli trova un’altra tripla con Simms, risponde Olisevicius, 76-66 a 5 dalla fine. Gli azzurri piazzano un nuovo minibreak di 5-0 con Croswell e Mitrou Long, timeout per Treviso. Altro straordinario canestro per Bolton, Ragland trova il gioco da 3 punti del -12 a 100 secondi dalla fine, 71-83. La Nutribullet ci prova fino alla fine ma gli azzurri gestiscono il vantaggio. Finisce 86-79, Napoli può festeggiare la prima vittoria del Campionato. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 26 ottobre alle ore 17,30, all’Alcott Arena contro la Unahotels Reggio Emilia.

Tabellino: Flagg 18, Bolton 18, Mitrou-Long 13, El-Amin 11, Croswell 10, Simms 10, Gentile 6, Caruso, Treier, Faggian, Saccoccia n.e., Gloria n.e.

Dichiarazione Coach Magro:

“Era una partita importante per entrambe le squadre, con un peso specifico alto nonostante siamo alla terza giornata. Abbiamo iniziato contratti, sbagliando parecchi tiri facili. Poi abbiamo preso fiducia. Una delle chiavi è stata la capacità di correre in campo aperto. Avremo tempo di riguardare la partita e capire le motivazioni che ci hanno portato alla vittoria. Vorremo cercare di non ripetere gli errori fatti nel finale. Credo che questa squadra abbia fatto un passo avanti notevolissimo soprattutto nella difesa a metà campo. Abbiamo stazza per difendere forte. Abbiamo lavorato bene su Joe Ragland, cercando di stancarlo, e questo ha pagato. Sei giocatori in doppia cifra vuol dire che siamo una squadra che può avere vari protagonisti. Ci portiamo a casa la vittoria. Alessandro Rossi è un amico, Treviso è una società che apprezziamo. Un grande in bocca al lupo a loro per il prosieguo.”

Dichiarazione Savion Flagg:

“Avevamo faticato con Trieste, ma sono felice perché siamo riusciti nella seconda parte della gara a giocare come volevamo e questa è stata la nostra forza. Sono soddisfatto della mia prestazione, ma ringrazio tutta la squadra che ci ha permesso di giocare un’ottima partita.”