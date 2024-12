Napoli Basket ancora a secco di vittorie

Napoli lotta fino alla fine, ma deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Reggio si impone 76-84 vincendo la sua quarta gara consecutiva in campionato.

La bomba realizzata da Pangos ed i liberi di Bentil, aprono il secondo tempo con il sorpasso Napoli 22-18. Reggio Emilia effettua nuovamente il contro sorpasso 25-27 a metà del secondo periodo. Reggio Emilia con un parziale 0-10 allunga ancora sul 25-37. All’intervallo lungo le squadre vanno al riposo sul punteggio di 28-41 per Reggio Emilia con Winston scatenato autore di 16 punti. Parte subito forte Reggio Emilia con un parziale 4-0. La reazione di Napoli è firmata dalla bomba di Copeland e da Bentil. Pangos porta avanti Napoli 8-6 dopo 4 minuti. Immediata la replica di Reggio Emilia con il parziale di 0-5. La bomba di Grant porta avanti Reggio Emilia 10-15. Treier realizza 5 punti consecutivi ed il primo periodo si chiude sul punteggio di 17-18 per la Reggiana.

Prova a reagire Napoli in avvio del terzo periodo con un parziale di 7-2 riportandosi a meno 8. Immediata la reazione di Reggio Emilia che si riporta nuovamente a più 13 sul 35-48. Totè esce per infortunio rimediando una contrattura lombare e non rientrerà più, ma Treier e Woldetensae non si arrendono e riportano gli azzurri a meno 8. Barford da tre è glaciale con due bombe consecutive. Reggio risale a più 12 sul 42-54. Ma Treier e De Nicolao firmano ancora il meno 6 a tre minuti dalla fine del terzo periodo sul 48-54. La partita si accende con De Nicolao scatenato. Il terzo periodo si chiude con Reggio Emilia aventi di 7 lunghezze sul 51-58.

L’ultimo decisivo quarto si apre con la bomba di Barford. Immediata la reazione firmata dal solito inesauribile Treier che realizza il suo 15 punto. Sul parquet è battaglia. Faye commette il 5 fallo e Bentil realizza da tre portando gli azzurri a meno 3 sul 60-63. Reagisce Reggio Emilia e si riporta a più 6. A metà periodo il punteggio recita 64-70. Anche De Nicolao commette il 5 fallo. Napoli lotta ma non riesce ad accorciare. Reggio Emilia si riporta a più 9 a due minuti dalla fine. Gli azzurri ci provano ancora ma Reggio Emilia gestisce il vantaggio e chiude la partita sul punteggio di 76-84 vincendo la quarta gara consecutiva in campionato. Per Napoli ancora nulla da fare ed appuntamento con la vittoria ancora rimandato. Da segnalare l’esordio in serie A, nel finale di gara, del giovane Massimo Fiodo.

Tabellino:

Bentil 20, Treier 17, Pangos 11, Woldetensae 10, De Nicolao 8, Totè 5, Copeland 3, Manning Jr. 2, Fiodo, Mabor n.e.

Dichiarazioni di Coach Valli:

“Credo che se dovessimo pensare di aver perso un’altra partita e che sia tutto da buttare, sia un eccesso di negatività. Io credo che bisogna prendere anche le cose buone e positive. La reazione della squadra pur orfana di giocatori nel secondo tempo, ha dato l’idea intanto di esserci. Noi siamo i primi a crederci, ma è chiaro che ci manca un po’ di talento. Dobbiamo aggrapparci alla difesa e l’abbiamo fatto per lunghi tratti della partita e non è bastato. È chiaro che con meno stanchezza di Treier e Bentil, che ho dovuto lasciare venti minuti nel secondo tempo, magari certi tiri da 3 punti li mettevamo dentro e potevamo riaprire la partita. Dispiace che per problemi di falli e per l’infortunio di Totè e Green siamo limitati nelle rotazioni ed è un momento in cui a noi serve energia fisica e mentale. Sicuramente da quello che vedo in allenamento ed ho visto in questa partita, ho l’idea che possiamo sicuramente cambiare il cammino di questa squadra. La società sta facendo il massimo per mettermi in condizione di poter avere un organico di un certo tipo, ma aldilà di quello che succederà secondo me è importante concentrarci su quelli che abbiamo. Io credo che il lavoro paghi, è una squadra che ora perde pochi palloni, abbiamo sbagliato ancora tanti tiri da sotto un po’ per la fisicità di Reggio, che è abituata anche a competizioni europee, sia per un pizzico di talento che non abbiamo. Non voglio che passi il messaggio che è tutto da buttare via, altrimenti è inutile star qui a parlare, e lo dico perché lo penso veramente. C’è frustrazione ed un problema nervoso, ma possiamo andare avanti.”

Dichiarazioni del Responsabile Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart:

“É stato giusto quello che abbiamo fatto nella seconda parte della gara, aggredendo giocando senza paura ed è quello che dobbiamo fare. Nel primo tempo invece abbiamo giocato in maniera lenta senza determinazione e con un po’ di paura. Nella situazione in cui siamo, non possiamo permetterci questo. Comprendo la situazione capisco che mentalmente è difficile per i giocatori, ma siamo tutti professionisti e se siamo stati capaci di far bene nel terzo e quarto tempo, potevamo farlo anche dall’inizio. Ed è quello che si chiede alla squadra per uscire da questa situazione applicando la mentalità che si è vista nella seconda parte della gara. In attesa del rientro e del talento di Green, la strada da percorrere è quella del secondo tempo e non quella del primo.”