Napoli Basket, arriva la vittoria salvezza

Grande impresa degli azzurri. La squadra di Coach Valli sbanca Tortona e firma con merito l’impresa salvezza.

PRIMO QUARTO

Kamagate segna il primo canestro per Tortona. Immediata la replica di Napoli con la bomba di Green. Zubcic e Pangos firmano il vantaggio Napoli 4-7. Green parte forte e con tre liberi consente agli azzurri di allungare sul 8-14. Anche Pullen e Pangos si sbloccano dall’arco. Sul punteggio di 12-20 Tortona è costretta al time out. Entra bene in partita anche Egbunu che segna un canestro importante. Napoli è ispirata da tre ed allunga a più 10 sul 17-27 con la bomba di Woldetensae. La Bertram prova a reagire nel finale del primo periodo con un parziale di 5-0 che si chiude con gli azzurri avanti nel punteggio 22-27.

SECONDO QUARTO

Egbunu è scatenato e con una schiacciata firma il suo 7 punto personale. Pangos con due bombe consecutive firma il massimo vantaggio Napoli più 14 sul 24-38. Gli azzurri a metà periodo sono avanti nel punteggio 26-42. Nel finale del secondo quarto Tortona prova a reagire, ma Napoli è attenta e cerca di gestire l’importante vantaggio. Anche Treier segna e porta gli azzurri a più 16 sul 30-46. Le squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 35-46 per gli azzurri con il parziale finale di 5-0 per Tortona.

TERZO QUARTO

In avvio del terzo periodo Kuhse da tre segna il primo canestro per Tortona, ma Pangos replica immediatamente dall’arco. L’ex Zerini segna il settimo punto e riavvicina Tortona. Anche Zubcic trova il canestro da tre e riporta Napoli a più 12 sul 40-52. La spettacolare schiacciata di Totè sul sontuoso assist di Pullen ed il canestro di Woldetensae riportano gli azzurri a più 16 a metà periodo sul 40-56. Totè firma dalla lunetta il massimo vantaggio Napoli più 18 sul 40-58 con coach De Raffaele che chiama time out. Pangos segna il più 20 per gli azzurri. Nel finale del terzo periodo la Bertram prova a reagire accorciando lo svantaggio a meno 14 sul 46-60. Green e Pangos riportano gli azzurri a più 18. Il terzo quarto si chiude con Napoli avanti nel punteggio 49-66.

QUARTO QUARTO

In avvio dell’ultimo e decisivo quarto Napoli cerca di gestire il vantaggio, ma la bomba di Denegri riporta Tortona a meno 13 sul punteggio di 58-71 costringendo Valli a chiamare time out. Tortona prova la reazione finale per rientrare in partita. Anche Baldasso trova il canestro dall’arco con Tortona che torna a meno 10. La spettacolare penetrazione di Pullen riporta gli azzurri a metà tempo sul 63-76. La bomba di Green fa nuovamente volare Napoli a più 16 sul 63-79. Un parziale di 5-0 riporta Tortona a meno 11. Ma Pullen con una magia ed un’azione da 4 punti riporta gli azzurri a più 15. Tortona non molla ed a tre minuti dalla fine si riporta a meno 10 sul 73-83. Green è mostruoso e segna l’ennesima bomba. Lo stesso fa Tortona dall’arco. A novanta secondi dalla sirena finale Napoli deve gestire 10 punti di vantaggio. Napoli contiene nel finale rovente della partita la rimonta disperata di Tortona e festeggia una grande vittoria ed una meritata e sofferta salvezza sbancando Tortona con il punteggio di 82-89.

Tabellino:

Pullen 12, Zubcic 8, Treier 2, Pangos 18, De Nicolao, Woldetensae 5, Saccoccia n.e., Egbunu 11, Green 22, Totè 11, Mabor n.e.

Dichiarazioni Alessandro Dalla Salda, AD Napoli Basket:

“È con enorme soddisfazione che, con questa bella e meritata vittoria, abbiamo completato la missione di salvare il Napoli Basket e mantenere il grande spettacolo della pallacanestro di Serie A a Napoli. È stata una stagione complicatissima e sofferta e a questo punto possiamo dire che è stata un’impresa sportiva, considerando la partenza 0/11. Un percorso che ha vissuto momenti difficilissimi ma risolto anche grazie soprattutto all‘apporto dei nostri tre soci, Grassi, Amoroso e Tavassi e delle rispettive famiglie che non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Un grande grazie lo voglio rivolgere a Coach Giorgio Valli per avere creduto in questa esperienza e averci traghettato in porto, al corpo tecnico e tutti i collaboratori della società, gli sponsor, preziosissimi nel sostenerci, tutti i media e i tifosi che con il loro incredibile entusiasmo hanno determinato il raggiungimento di questo obiettivo.”

Dichiarazioni Coach Valli:

“Chiaramente per noi era la partita della vita e l’abbiamo centrata, con grande sforzo comune, di squadra. Abbiamo fatto una gran partita corale, in attacco e in difesa. Tenere una squadra con un potenziale clamoroso a queste percentuali è motivo d’orgoglio perché i ragazzi hanno capito, lungo tutta la stagione, ma in particolare questa sera che con la difesa si portano a casa i risultati. Abbiamo giocato bene anche in attacco, perché quando giochi bene in difesa hai più serenità. Devo dire che è una gioia immensa, pensando da dove siamo partiti. Devo ringraziare il club che mi ha permesso di lavorare in ottime condizioni, specialmente al Presidente Grassi e soprattutto ad Alessandro Dalla Salda che ha creduto in me e, credo e spero di aver ripagato la sua fiducia. Grazie a tutte le persone fantastiche che sono all’interno del club che mi hanno permesso di lavorare con grande serenità, anche a fronte di sconfitte ed a tutto il mio staff. Credo di aver fatto un piccolo regalo ad una città che merita tanto, perché a noi ha dato tanto entusiasmo. In tanti anni che alleno, non ho mai visto tifosi del genere.”

Dichiarazioni del Capitano, Giovanni De Nicolao:

“Siamo stati bravi a vincere questa partita, lo volevamo per i nostri tifosi. Questa partita personalmente e da parte di tutta la squadra è dedicata con il cuore al Presidente Federico Grassi che ci è sempre stato vicino in ogni momento e ci ha sempre sostenuto con una parola positiva.”