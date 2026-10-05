Napoli Basket, battuta anche Reggio Emilia

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Vince ancora il Napoli Basketball che supera la Unahotels Reggio Emilia 99-93 al termine di una partita di grande intensità disputata all’Alcott Arena. Gli azzurri riescono in una splendida rimonta, dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 11 punti. Coach Repesa, oltre a Totè e Ramsey, non ha potuto contare sull’apporto di White, tenuto precauzionalmente a riposo.

I due top-scorer sono stati Dowtin Jr. e Jakimovski, 17 punti per loro.

Primi due quarti

Inizio equilibrato all’Alcott Arena, Reggio parte bene, Napoli risponde con Tarczewski e Dowtin Jr. La formazione ospite riesce nel tentativo di allungo trascinata dalla coppia italiana Uglietti-Rossato, portandosi anche in doppia cifra di vantaggio sul 21-9. Si alzano le percentuali, Spissu segna da 3, risponde Ogbeide, che fissa il punteggio sul 23-34 al primo intervallo.

Nel secondo quarto è ancora Reggio Emilia, con Visconti, a mantenere il vantaggio in doppia cifra, 27-40. La seconda parte del parziale è pero azzurra. Il Napoli Basketball, con Caruso e Jakimovski riesce a rientrare a contatto, le triple di Spissu e Brown fanno esplodere l’Alcott Arena, vantaggio Napoli. Edwards nel finale segna il canestro del 50-49.

Terzo e quarto quarto

Botta e risposta ad inizio terzo quarto tra Brown e Uglietti, Dowtin Jr. segna 4 punti consecutivi, Visconti segna 3 punti, 62-60 Napoli dopo 4 minuti. Continua il buon momento per gli azzurri, Brown e Jakimovski per il 67-60, quinto fallo per Tarczewski. Torna a segnare Reggio con Rossato, Caruso da sotto ma è ancora Rossato a trovare il gioco da 4, 71-68 a 3 minuti dall’ultimo intervallo. Scambio di triple tra Edwards e Faggian, Bamford segna quattro punti consecutivi sul finale, 76-77 Reggio.

Il quarto periodo è di grande intensità. Le squadre si rispondono colpo su colpo, Bamford riporta avanti i suoi, risponde un grandissimo Dowtin Jr., Seljaas segna il +4 da fuori ma commette poi il suo quinto fallo. Reggio ritorna sotto con la tripla di Severini, quinto fallo per Rossato, Uglietti sigla il sorpasso, Brown riporta avanti Napoli. Le squadre si rispondono colpo su colpo, Bamford segna il -1 ma nel finale sono i liberi di Dowtin jr. a decidere l’incontro fino al 99-93 finale.

Il Napoli Basketball tornerà in campo martedi sera, alle ore 19:00, in trasferta contro il Buducnost, per il secondo turno del girone C di Eurocup.

Dichiarazione Coach Repesa

“Mi aspettavo una partita del genere per tanti motivi. Giocare ogni 3 giorni è sicuramente diverso rispetto ad affrontare una gara a settimana. Loro hanno potuto preparare la partita meglio e con maggiore energia. Era importante partire bene, ma sfortunatamente non siamo riusciti a farlo. Abbiamo subito 40 punti nei primi 14 minuti, 11 rimbalzi offensivi nel primo tempo, essere avanti all’intervallo è stato davvero incredibile. Negli ultimi cinque minuti nel secondo quarto siamo riusciti a difendere bene e trovare il nostro gioco. Tutti avevano problemi di falli, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Abbiamo allungato molto la panchina ed è stato uno dei motivi del successo. Era una gara importante, e volevo fare i complimenti alla squadra per la vittoria. Speriamo che l’approccio alla gara possa servirci da lezione in vista delle prossime partite.”