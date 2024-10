Napoli Basket, contro Milano il cuore non basta

- pubblicità -

La S.S. Napoli Basket al termine di una partita combattuta e lottando fino alla fine, cede ai campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 89-82 e rimanda ancora l’appuntamento con il primo successo in campionato.

La schiacciata di Totè apre la partita. In avvio di gara gli azzurri sono reattivi, ma perdono molte palle in attacco. Milano a metà tempo è avanti 12-6. Dreznjak segna la prima bomba della partita. Napoli spende molti falli. L’Armani Milano vola a più 9 sul 20-11 a due minuti dalla fine del periodo che, con il canestro di Totè si chiude con i campioni d’Italia avanti 20-13

La bomba di Bortolani apre il secondo quarto. Napoli non riesce a segnare da tre. Totè cerca di tenere a galla Napoli. A metà periodo gli azzurri sono in svantaggio di 11 lunghezze sul punteggio di 33-22 e Milicic chiama time out. Copeland e Dreznjak trovano tre bombe consecutive. Parziale Napoli 0-9 con gli azzurri che rientrano in partita sul 33-31. Milano reagisce e si riporta a più 6. Dreznjak è ispirato e segna da due. Le squadre vanno all’intervallo lungo con il punteggio di 39-35 per Milano.

La tripla di Totè apre il terzo periodo. 7 punti consecutivi di Totè portano Napoli a meno 1 dopo tre minuti sul 43-42. Mirotic e Brooks riportano i campioni d’Italia a più 9 con un parziale di 8-0 sul 51-42. Treier perde due palle consecutive e Copeland commette il quarto fallo. Tre azioni da tre punti di Manning Jr, Williams e Dreznjak riportano gli azzurri a meno 6 a due minuti dal termine del periodo. Napoli è gravata di falli, ma De Nicolao segna un canestro impossibile ed il terzo tempo si chiude con Milano avanti di 5 sul punteggio di 66-61.

Le bombe di Bortolani e Williams aprono l’ultima decisiva frazione di gioco. Flaccadori riporta Milano a più 10. A metà periodo i campioni d’Italia sono avanti di 11 lunghezze sul 79-68. Napoli lotta. Dreznjak è il primo degli azzurri ad uscire per 5 falli. Brooks è ispiratissimo, ma Copeland risponde da tre. Gli azzurri sono a meno 9 a tre minuti dalla fine. Fuori anche Manning Jr per falli. Milano allunga ancora a più 13 e gestisce il vantaggio nel finale. Napoli non demorde fino alla fine, ma i campioni d’Italia si aggiudicano la partita con il punteggio finale di 89-82. Gli azzurri nonostante un’ottima prova non riescono a trovare ancora il primo successo in campionato. Totè è il migliore realizzare del Napoli Basket con 23 punti. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 3 Novembre alla Fruit Village Arena ospitando la Reyer Venezia alle ore 19.00.

Tabellino:

Totè 23, Dreznjak 14, Copeland 12, Williams 10, Saccoccia 8, Manning Jr. 7, De Nicolao 4, Treier 2, Woldetensae 2, Mabor n.e.

Dichiarazioni di Coach Igor Milicic:

“Purtroppo non siamo riusciti a cambiare l’inerzia della stagione. Questa è stata una partita dura, sfortunatamente è arrivata anche un’altra sconfitta. In alcuni momenti abbiamo giocato anche bene, in altri abbiamo commesso degli errori, abbiamo lasciato tirare i loro migliori tiratori, oppure abbiamo commesso falli in situazioni in cui non avremmo dovuto farlo. È un’altra partita in cui abbiamo commesso più falli degli avversari, ed abbiamo tirato meno tiri liberi degli avversari. Credo che la nostra squadra meriti maggiore rispetto. Tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno lottato duramente, cercando di portare a casa la vittoria. Ci sono state situazioni in cui siamo stati sfortunati, abbiamo perso qualche rimbalzo che non abbiamo controllato e abbiamo concesso qualche canestro facile, ma abbiamo giocato la partita al ritmo che volevamo e tutti hanno giocato con il cuore.”

Dichiarazioni di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva:

“Oggi abbiamo fatto un passo in avanti, ma dobbiamo capire che ogni settimana giochiamo come se fosse una finale. Per giocare una finale non basta solo mettere tutto sul campo dal punto di vista fisico, ma occorre anche la testa. Dobbiamo essere in grado ogni volta di giocare come se fosse una finale play off curando ogni minimo dettaglio per crescere anche come squadra. La prossima settimana occorrerà fare questo step in avanti contro Venezia perché sarà una partita di altissimo livello.”