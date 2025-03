Napoli Basket, finale fatale contro Pistoia

- pubblicità -

Con un incredibile finale di gara, Napoli crolla in casa contro Pistoia e ripiomba in coda alla classifica. Pistoia risorge grazie al successo ottenuto pur tra mille difficoltà e raggiunge gli azzurri a quota 10 punti.

Il primi 6 punti di Napoli sono firmati da Totè. Cookie Jr. segna per Pistoia i primi 3 punti. A metà del primo periodo gli azzurri sono avanti 11-7 con la bomba ancora di Totè. Napoli con Green da tre allunga 14-7, ma è immediata la reazione di Pistoia che con un parziale di 0-7 si riporta in parità 14-14 costringendo Valli a chiamare il primo time out. Egbunu riporta gli azzurri avanti. Gli arbitri fischiano due falli tecnici a Pistoia che Pullen realizza. Il primo periodo si chiude con Napoli avanti nel punteggio 21-18 con la bomba di Pullen.

La schiacciata di Egbunu apre il secondo quarto. Totè, ispirato da Pangos, firma con uno spettacolare Alley-oop il canestro del 27-20. La bomba di Green porta gli azzurri sul 32-23. A metà periodo il punteggio vede Napoli avanti 34-25. Pistoia rientra a meno 7 con la bomba di Saccaggi, ma un ispirato Totè e De Nicolao riportano Napoli avanti con il massaggio vantaggio più 11 sul 41-30 a due minuti dall’intervallo lungo. Pistoia reagisce con un parziale 0-6. I primi due quarti si chiudono con gli azzurri avanti nel punteggio 43-36.

Pistoia parte fortissimo nel terzo periodo e con un parziale di 0-7 firma la parità 43-43. Forrest firma il primo sorpasso dei toscani. Totè, il miglior realizzatore degli azzurri con 19 punti, segna i primi canestri di Napoli del terzo quarto. Green da tre riporta Napoli avanti a metà quarto 50-47. Pistoia però non molla. A due minuti dal termine del terzo quarto Napoli è avanti 54-51. Della Rosa da tre firma ancora la parità. Il canestro di Pullen consente agli azzurri di chiudere il terzo periodo avanti nel punteggio 56-54.

La schiacciata di Egbunu apre l’ultimo è decisivo quarto di gioco. Benetti firma la parità. La partita si gioca punto a punto. Totè è un gigante sotto i tabelloni, ma Forrest segna ancora e Saccaggi con un’incredibile bomba dai 9 metri firma il sorpasso 62-65 dopo quattro minuti di gioco costringendo Valli a chiamare time out. Napoli reagisce con Woldetensae e con la bomba di Pullen firma il contro sorpasso a metà tempo sul 67-65. Il finale è incandescente. Forrest da tre riporta avanti Pistoia a tre minuti dalla fine sul 68-69. Pullen è glaciale e segna. A due minuti dalla sirena Napoli è avanti 70-69. Cooke Jr. a 50 secondi dal termine segna il canestro del 70-71. Pullen ha il pallone del sorpasso, ma pesta incredibilmente la riga. Napoli ricorre al fallo sistematico. Forrest in lunetta a 6 secondi segna un solo libero. Napoli gioca l’ultima azione della partita, ma Pullen sbaglia ancora perdendo palla alla rimessa. Pistoia vince e risorge e vince con il punteggio di 70-74, mentre Napoli ripiomba in coda alla classifica con una inaspettata e sanguinosa sconfitta interna.

Tabellino:

Napoli Basket – Estra Pistoia 70-74

(21-18, 22-18, 13-18, 14-20)

Pullen 17, Zubcic, Treier 2, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Saccoccia n.e., Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Mabor n.e.

Dichiarazioni di Coach Valli:

“Era una partita che temevamo molto, perché sono gare in cui hai tutto da perdere e la pressione, che è già tanta sulle nostre spalle, diventa schiacciante. Non vuole essere un’alibi, anche perché siamo abituati e pagati per sopportare la pressione, altrimenti faremmo un altro mestiere, ma questo in una partita che dura 40 minuti incide e gli episodi che hanno deciso la gara sono stati tutti a nostro sfavore. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva la testa molto più leggera della nostra, che ha permesso loro di fare una partita furba, concedendoci dei tiri da fuori che non abbiamo messo, e questo ha fatto si che la partita si è incanalata su un punteggio stretto. Poi chiaramente nel finale, quando le partite sono punto a punto, possono volgere a tuo favore o sfavore. Ci deve servire da lezione perché abbiamo altre dieci partite da giocare. Siamo abbattuti e tristi, ma certamente non disperati, anzi deve essere una lezione per le prossime partite di campionato. Se non riusciamo a giocare cattivi e ruvidi in difesa le partite punto a punto, possono avere anche questo esito.”

