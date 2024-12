Napoli Basket il ritorno di Pullen e la prima vittoria

- pubblicità -

Il rimbalzo di Totè con il canestro decisivo, al termine di una partita infinita, regala la prima vittoria in campionato al Napoli Basket che festeggia con i suoi tifosi i primi punti della stagione

Il primo canestro è di Zubcic. Avvio di gara in equilibrio tra le squadre. Scafati allunga con Gray e Pinkins ed a metà periodo conduce 8-16. Totè entra bene e segna 5 punti consecutivi. Anche Pullen trova i sui primi punti e Napoli accorcia 17-19 a due minuti dalla fine del primo tempo. Newman firma il sorpasso per gli azzurri 22-19 con un’azione da tre punti. Il primo quarto di gioco si chiude con Napoli avanti nel punteggio 22-19 con il parziale di 11-0 per gli azzurri nel finale di tempo.

Sorokas segna in avvio di secondo quarto, ma subito replicano Treier e Pullen da tre punti. A metà periodo Napoli è avanti 35-27. Scafati è costretta al time out. Pullen è scatenato trova la sua terza bomba e Napoli allunga 38-27. Anche Zubcic segna da tre. Stewart accorcia, ma Pangos riporta Napoli a più 9 sul 44-35. Scafati si riporta sotto prima dell’ intervallo lungo e le squadre vanno al riposo sul punteggio di 46-38 per Napoli.

Sono di Bentil i primi punti del terzo quarto. Immediata però la reazione di Scafati che si riporta sotto 48-44, costringendo Napoli al time out. Gli azzurri rispondono con un parziale di 5-0 firmato Pangos e Woldetensae e si riportano sul 53-44. A metà periodo il punteggio vede gli azzurri avanti di 4 lunghezze 53-49. Totè e De Nicolao riportano Napoli sul 57-49. Cinciarini segna da tre e si infortuna il capitano De Nicolao costretto ad uscire. Si segna poco nel terzo tempo che si chiude con Napoli avanti nel punteggio 64-57.

In avvio dell’ultimo quarto di gioco Pullen segna 5 punti consecutivi e porta Napoli sul 69-60. Scafati non demorde e con un parziale di di 0-7 si riporta sotto sul 69-67. Totè inchioda una schiacciata incredibile, ma Gray riporta Scafati a meno 1 a metà periodo sul 71-70. Il finale è incandescente. De Nicolao rientra in campo ed in penetrazione riporta Napoli a più 5 sul punteggio di 75-70. Cinciarini con 4 punti consecutivi riporta Scafati a meno 1. Si gioca punto a punto. Totè a due minuti dal termine riporta Napoli a più 5, ma Gray da tre accorcia sul 81-80. La partita si decide nell’ ultimo minuto di gioco. Jovanovic commette il suo quinto fallo e Totè dalla lunetta dopo aver sbagliato tre liberi segna il quarto e riporta Napoli avanti 82-80 a 30 secondi dalla sirena. Gray firma la parità a 11 secondi dalla fine. L’ultima azione è di Napoli, Pullen prende il ferro e si va all’over time.

Pangos da tre porta avanti gli azzurri. Sorokas accorcia dalla lunetta. Totè riporta Napoli a più 3 ma Cinciarini firma la parità Partita da infarto con Pangos che segna ancora una bomba. A due dalla finale Napoli è avanti 90-87. Gray indomabile segna ma Pullen in lunetta a 90 secondi riporta Napoli sul 91-89. Uno stratosferico Pullen con un tiro spaziale porta Napoli a più 5 ad un minuto dalla fine 94-89. Ma Sorokas da tre tiene ancora in vita Scafati e Cinciarini firma nuovamente la parità 94-94 a 11 secondi dalla fine. Totè segna sul rimbalzo decisivo e regala la prima meritata vittoria di Napoli in campionato.

Tabellino:

Pullen 28, Totè 21, Pangos 11, Bentil 10, De Nicolao 6, Zubcic 5, Woldetensae 5, Green 4, Newman 3, Treier 3, Saccoccia, Mabor n.e.

Dichiarazione dell’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda:

“È evidente che è stata una vittoria tanto importante quanto fortemente voluta e che per come è arrivata è un’iniezione di fiducia notevole. Questo però deve essere solo il primo passo verso una risalita in classifica che resta complicata ma nella quale fermamente crediamo. Colgo l’occasione per rivolgere sinceri auguri di buone feste a tutti i nostri tifosi ed agli sponsor che ci hanno sempre sostenuto e non hanno mai smesso di supportarci in questo periodo difficile.”

Dichiarazione di Coach Giorgio Valli:

“È chiaro che dobbiamo lasciar perdere la parte tecnica, perché la parte emotiva era clamorosamente più importante. Quando ti trovi 0-11 e giochi in casa un derby importante come quello di stasera con Scafati è un pugno nello stomaco. Pullen e Zubcic sono arrivati tra mercoledì e giovedì e c’era bisogno di rimettere insieme il gruppo in pochissimo tempo. Devo dire che sono stati molto bravi a capire le esigenze della squadra e soprattutto la scelta di prenderli è stata quella di avere due ragazzi pronti, che sapevano dove andavano a parare. Ci hanno dato, aldilà dei punti e dei rimbalzi, quella spinta emotiva che ci ha permesso di vincere una partita ovviamente equilibrata. Abbiamo tanti elementi da recuperare, Newman ha avuto un problema muscolare, Green è al 30% di quello che sappiamo, Jacob viene da un’altra squadra e Zubcic ha giocato in un campionato con intensità relativa. Dobbiamo sfruttare la settimana per recuperare l’intensità difensiva ed offensiva, sabato sera Varese ci aspetta con archi e frecce e dobbiamo essere pronti. Questa vittoria ci da tanta fiducia. Voglio ringraziare la società in toto, oltre lo staff tecnico e quello dirigenziale. Il merito di questa vittoria è di tutti noi, più dei giocatori che sono scesi in campo. Un pensiero anche per Crovetti con cui ho lavorato per diversi anni ed era qui a salutarmi nella partita contro Reggio Emilia.”

Dichiarazione di Jacob Pullen:

“È stato meraviglioso. Se continuiamo a giocare tutti assieme possiamo salvarci.”