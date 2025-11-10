Napoli Basket, impresa a Trento

- pubblicità -

Gli azzurri tornano al successo vincendo con merito una gara difficile contro un avversario quotato come Trento, conducendo la partita per larghissimi tratti. Ancora 5 uomini in doppia cifra per gli azzurri con Mitrou-Long miglior realizzatore con 24 punti e 4 su 4 da tre punti. Terza vittoria per Napoli la seconda in trasferta che raggiunge quota sei punti in classifica.

Il primo canestro della partita porta la firma di Guglielmo Caruso. Napoli prosegue con Simms e Bolton, ma Trento risponde con due triple firmate da Jogela e Dj Steward. Ancora Simms, con una tripla, porta gli azzurri avanti sul 6-11. Parziale dei padroni di casa che, approfittando degli errori al tiro di Napoli, si portano sul 15-11. Gran parziale di Napoli con una bomba di Simms e le giocate di Bolton ed El-Amin che chiudono il primo quarto sul 15-20.

Trento parte forte nel secondo quarto con Dj Steward e Jakimovski, autore di 5 punti consecutivi. Reagisce subito Napoli con Naz Mitrou-Long, che replica e porta il punteggio sul 24-28. Le due squadre rispondono colpo su colpo. Bellissima giocata di Bolton che fissa il punteggio sul 32-36 e Coach Cancellieri chiama time-out. Battle continua a tenere su Trento, accorciando sul -2, risponde Gentile con una tripla che porta Napoli sul +5 ad un minuto dalla fine del secondo periodo. Il primo tempo si chiude con il punteggio 39-41 in favore degli azzurri.

Una gran giocata di Battle e la tripla di Naz Mitrou-Long aprono il terzo quarto. Ancora Battle che dall’arco firma il sorpasso di Trento sul 48-47. Una bomba ed una splendida giocata di Naz Mitrou-Long portano Napoli sul 50-56 e costringono Trento al time-out. Due triple consecutive di Forray portano di nuovo sotto Trento ma Napoli risponde con Bolton e Simms. Il terzo quarto si chiude con il punteggio 63-69 in favore degli azzurri.

Nell’ultimo quarto e decisivo periodo parte forte Trento con un parziale 7-0 con Battle che sigla la bomba del sorpasso e costringe Magro a chiamare time out. El-Amin sigla il primo canestro degli azzurri, ma dall’arco Forray porta Trento avanti di 4 sul 75-71. El Amin non molla e segna da tre due volte firmando il contro sorpasso 75-78. Il finale è incandescente. Mitrou-Long e Bolton riportano Napoli a più 5 sul 77-82 e Trento chiama time out. A tre minuti dalla sirena Croswell fallisce due liberi. Trento segna da tre con Jakimovski ed in lunetta con Steward firma nuovamente la parità 82-82. Simms glaciale riporta avanti gli azzurri dalla lunetta con 4 liberi consecutivi. Trento non molla e segna da tre, ma un gigantesco Mitrou-Long segna una bomba incredibile riportando Napoli a più 4 sul 85-89 e guadagnando un fallo di sfondamento sul successivo attacco di Trento. Bolton segna dalla lunetta e Napoli vola a più sei 85-91. Lo stesso fa Mitrou-Long nel finale. Gli azzurri vincono meritatamente 87-93 una partita giocata molto bene e condotta per gran parte della gara.

Dichiarazione Coach Magro:

“E’ stata una vittoria importante. Venivamo da due sconfitte a causa di pochi possessi e dettagli. Anche stasera ovviamente la gara è andata proprio sui possessi, dettagli e situazioni. Mi auguro che possa essere una partita che alimenti la fiducia nel lavoro che stiamo facendo. Credo che questa squadra stia crescendo di partita in partita. Non riusciamo ancora ad essere costanti nei 40 minuti e dovremo imparare a farlo. Non è scontato assolutamente vincere in trasferta nel nostro campionato e non è scontato farlo a Trento. Siamo comunque sempre riusciti a tenere la partita in vantaggio tranne in qualche situazione dove abbiamo collezionato troppi errori consecutivi. Abbiamo avuto un black out sul 77-82 che poteva risultare determinante, però poi alla fine credo che la fiducia individuale e reciproca ci ha permesso di portare a casa un risultato importante. Prima della sosta abbiamo un doppio impegno casalingo e spero che, davanti ai nostri tifosi, riusciremo a portare a casa delle vittorie per il nostro straordinario pubblico.”



Dichiarazione Mitrou-Long:

“È stata una vittoria davvero molto importante per noi. Il primo pensiero va alla mia famiglia presente oggi a Trento. È davvero fondamentale riuscire a vincere partite equilibrate e combattute come queste che ci danno tanta forza e consapevolezza delle nostre possibilità.”