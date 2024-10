Napoli Basket, notte fonda

- Pubblicità -

È di Totè il primo canestro del match. 5 punti consecutivi di Dreznjak costringono Cremona al primo time out sul punteggio di 7-2. Sull’asse Totè-Dreznjak Napoli allunga 10-2. Tre bombe di Jones portano la Vanoli avanti 10-11. Appena entrati Woldetensae e Treier riportano gli azzurri avanti 16-13. La partita resta in equilibrio ed il primo periodo si chiude sul punteggio di 21-24 per Cremona.

Dreznjak ispirato in avvio secondo periodo firma la bomba del pareggio sul 26-26. Si sblocca Copeland e con la schiacciata di Manning Jr. Napoli effettua il sorpasso con un parziale di 8-0 sul punteggio di 31-26. Reagisce la Vanoli che a metà periodo si porta a 2 lunghezze di svantaggio sul 33-31. La gara resta in equilibrio. Manning Jr. entra in partita e riporta gli azzurri a più 5. Jones segna la sua quinta bomba e Treier fa altrettanto. Cremona non molla mai, piazza un parziale di 0-6 e si riporta avanti 42-43. Le squadre vanno all’ intervallo lungo sul punteggio di 44-43 per gli azzurri.

Sono ancora Manning Jr. e Dreznjak in avvio della terza frazione a riportare avanti Napoli sul 51-45. Jones prosegue nel suo spettacolo infilando la sesta bomba. A tre minuti dalla fine del periodo Napoli è avanti 55-50. Copeland si accende ed è massimo vantaggio per gli azzurri più 7. Il terzo quarto si chiude con Napoli avanti nel punteggio 65-57 con la bomba di Saccoccia che fa esplosione la Fruit Village Arena.

La partita si decide nell’ ultima frazione di gioco. Saccoccia trova fiducia e segna il suo secondo canestro. Jones con la settima bomba tiene a galla Cremona sul 68-64, proseguendo nel suo show personale e la Vanoli torna a meno 1. A metà tempo il punteggio vede le squadre in parità 72-72. Dreznjak commette il suo 5 fallo e Milicic prende tecnico. Cremona effettua il sorpasso 72-75. Manning Jr. esce per infortunio. La Vanoli ne approfitta ed allunga a più 7 sul 72-79. Manning Jr rientra e Napoli prova la rimonta con 5 punti di Copeland riportandosi a meno 2 sul 79-81 ad un minuto dalla fine. Cremona segna con Nikolic. Subito replica Manning Jr. I liberi di Davis riportano Cremona a più 4 sul 81-85. L’ultima azione è di Napoli con 14 secondi a disposizione. La Vanoli difende forte è porta a casa la sua prima vittoria in campionato. Napoli esce ancora una volta sconfitta e resta in coda alla classifica a zero punti.

Napoli Basket – Vanoli Basket Cremona 81-87

(21-24, 23-19, 21-14, 16-30)

Tabellino:

Manning Jr. 22, Dreznjak 13, Copeland 12, Totè 11, Woldetensae 9, Saccoccia 5, Treier 5, De Nicolao 2, Williams 2, Mabor, Acunzo n.e.