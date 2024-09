Napoli Basket, sconfitta a Pistoia

- pubblicità -

Amara sconfitta della S.S Napoli Basket nella gara di esordio del campionato di serie A. La squadra di coach Igor Milicic ha perso in trasferta contro la Estra Pistoia con il punteggio di 88-82.

Parte fortissimo Pistoia 6-0 con due bombe realizzate in un minuto. Sono di Williams i primi punti di Napoli. Totè riporta gli azzurri a contatto con 5 punti consecutivi. Manning Jr regala il primo vantaggio Napoli a metà periodo sul 14-15 con 5 punti realizzati. Reagisce Pistoia con il contro break 7-0 che costringe Milicic al primo time out sul 21-15. Il solito Della Rosa realizza la sesta bomba di Pistoia a due minuti dalla fine del primo tempo con i toscani volano a più 9 sul 24-15. Dreznjak trova due canestri da tre importanti che riportano gli azzurri a meno 4 sul 26-22. 8 punti consecutivi di Dreznjak consentono al Napoli Basket di chiudere a meno 5 sul 29-24. Impressionante Pistoia nel tiro da tre con 8 su 11. In avvio secondo periodo Napoli prova a rientrare anche se resta imprecisa al tiro, ma si fa sentire sotto canestro.

I toscani sono devastanti da tre, la decima bomba realizzata regala a Pistoia il 40-33. A metà periodo la squadra di Milicic è sotto nel punteggio 40-36. Forrest e Della Rosa sono indemoniati. 12 bombe realizzate e Pistoia vola a più 10 sul 46-36 a quattro minuti dall’intervallo lungo. Dreznjak lotta e riporta Napoli a meno 7, ma Pistoia allunga nuovamente e vola al riposo a più 13 sul 56-43. Finalmente Napoli parte bene nel terzo periodo con un parziale importante 2-11 che riporta gli azzurri sul 58-54 dopo 4 minuti di gioco con Totè che segna 14 punti personali. Pistoia reagisce e conserva il vantaggio di 4 lunghezze 64-60 a due minuti dal termine del terzo quarto.

Napoli è ormai rientrata in gara e chiude la terza frazione di gioco sotto di tre lunghezze sul 66-63. Diventa decisiva l’ultima frazione di gioco. Napoli in avvio accorcia ancora arrivando a meno 1. Si gioca punto a punto. Pistoia reagisce e difende forte il suo vantaggio riportandosi a più 5 sul 76-71 a metà periodo. Napoli continua a sbagliare molto in attacco e Pistoia punisce gli azzurri ricacciandoli a meno 8 sul 81-73. Napoli però non demorde e con Williams si riporta a meno 3 sul 82-79. Pistoia ritrova un letale break di 5-0 e torna a più 8 ad un minuto dalla fine sul 87-79. Napoli prova la disperata rimonta ma Pistoia resiste e si aggiudica la prima partita del campionato battendo Napoli con il punteggio finale di 88-82.

Gli azzurri torneranno in campo domenica 6 ottobre alle ore 18:00 alla Fruit Village Arena per la seconda giornata di Serie A.

Tabellino S.S. Napoli Basket:

Treier 10, Pangos 7, Woldetensae 3, Manning jr. 13, Williams 10, Copeland 13, De Nicolao 2, Dreznjak 10, Totè 14, Hall, Mabor n.e., Acunzo n.e.

Dichiarazioni di Coach Igor Milicic:

“Abbiamo assistito ad una classica partita del campionato Italiano, come sappiamo palazzetti caldi e grandi tifosi. Non siamo entrati a giocarla nel primo quarto in maniera fisica, con la determinazione giusta. Nei giorni scorsi abbiamo preparato la squadra a questo ambiente, dopo l’esperienza dello scorso anno, dunque congratulazioni a Pistoia per la partita. Noi forse dobbiamo lavorare diversamente per far capire ai nostri giocatori che campionato è quello italiano.”

Dichiarazioni del Responsabile Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart:

“Complimenti a Pistoia, penso che abbia fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo con altissime percentuali dal tiro da tre. Abbiamo pagato una difesa poco incisiva nei primi due quarti. La squadra deve capire che questo è il campionato italiano e chi gioca in casa ha sempre un vantaggio. Se vogliamo vincere bisogna difendere in maniera diversa. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio ma comunque non siamo mai riusciti a fare il canestro del vantaggio. Dobbiamo continuare a lavorare e a focalizzarci sulla partita di domenica.”