Napoli Basket, sconfitta a Trieste

- pubblicità -

Napoli viene sconfitta dalla Pallacanestro Trieste con il netto punteggio di 109-82. Gli azzurri, dopo aver giocato un buon avvio di gara, subiscono la grande precisione nel tiro da tre di Trieste ed interrompono la striscia di tre vittorie in campionato.

PRIMO QUARTO

Napoli parte forte. Green, Totè e Pullen firmano i primi canestri della partita. Uthoff replica, ma Pangos da tre e Zubcic firmano il vantaggio Napoli 6-11. Trieste reagisce con un parziale 4-0, con il rientrante Ross che sbaglia 4 liberi consecutivi. Napoli ritrova il canestro con Pullen. Ross firma il primo sorpasso Trieste. Il primo periodo si chiude la bomba di Ross e Trieste avanti sul punteggio di 17-15.

SECONDO QUARTO

McDermott con una bomba apre il secondo periodo. Immediata la replica di Napoli con la schiacciata di Totè. Ross entra sempre di più in partita e regala l’assist a Johnson del 26-22 con Valli che chiama time out. Valentine firma due bombe consecutive del più 10 sul 32-22. Uthoff porta Trieste al massimo vantaggio più 13 con la bomba del 39-26. Fallo tecnico fischiato a Zubcic e Brown con 5 liberi consecutivi fa volare Trieste a più 18. Napoli è in black out. Le squadre vanno all’intervallo lungo con Trieste avanti nel punteggio 51-36 grazie alla bomba siglata da Treier

TERZO QUARTO

Parte bene Napoli nel terzo periodo con 4 punti consecutivi realizzati da Totè. Reagisce Uthoff, e le bombe di Brown e Valentine riportano Trieste a più 20 con Valli che chiama time out sul punteggio di 64-44 dopo 4 minuti di gioco. Trieste vola via, gli azzurri provano a reagire con un parziale di 0-9 firmato da Zubcic che ne segna 7 consecutivi portando il punteggio sul 67-53 e Trieste chiama a sua volta time out. McDermott da tre dà fiato a Trieste. Il terzo periodo si chiude con il punteggio di 74-58.

QUARTO QUARTO

Valentine scatenato, segna il primo canestro dell’ultimo periodo. Immediata la replica di Green, ma altre due bombe di McDermott riportano Trieste a più 20. Valentine segna il suo punto numero 24 e Trieste allunga ancora a più 27 sul 98-71 a metà periodo. La partita è praticamente chiusa con Trieste che gestisce il vantaggio proseguendo lo show da tre punti. Napoli dopo tre vittorie consecutive interrompe la sua corsa e viene superata con il punteggio finale di 109-82. Nel finale di gara da segnalare l’esordio in serie A di Massimo Fiodo.

Pallacanestro Trieste – Napoli Basket 109-82

(17-15, 34-21, 23-22, 35-24)

Tabellino:

Totè 14, Green 13, Pullen 12, Treier 11, Zubcic 11, Egbunu 10, Pangos 7, De Nicolao 2, Mabor 2, Saccoccia, Fiodo.

Dichiarazione di Coach Valli:

“Dobbiamo fare i complimenti a Trieste, una squadra che ci ha surclassato atleticamente. Ha sempre avuto un secondo di vantaggio su tutte le situazioni, sia in attacco che in difesa e lo testimonia la grande precisione al tiro da tre. Sappiamo che Trieste è questa, è la vera rivelazione del campionato. Noi veniamo da un periodo lungo di tensione e non avevamo la brillantezza atletica e mentale, dopo le tre vittorie, per battere anche Trieste. Non ci siamo considerati i migliori del mondo dopo aver battuto Milano, non ci sentiamo una squadra da ultimo posto in classifica, dopo averne presi 27 stasera a Trieste. Dobbiamo ripartire con le nostre forze, cercare di giocare come sappiamo. Nelle prossime cinque partite ci giochiamo la nostra permanenza in serie A, già dalla prossima partita sabato contro Varese che è una nostra competitor. Trarremo una lezione da quanto accaduto questa sera, che ci servirà per il futuro. Sono sicuramene molto dispiaciuto, ma la squadra è pronta a ripartire subito.”