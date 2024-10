Napoli Basket, sconfitta alla prima in casa

Decisivo l’ultimo quarto di gioco. Copeland e Woldetensae rispondono a Valentine e Brown da tre. Dopo 4 minuti Trieste è avanti di quattro lunghezze 75-79. Dreznjak con un’ azione da tre punti riporta Napoli a meno 1. Totè firma il sorpasso con un sontuoso tap in. Equilibrio incredibile in campo con le squadre che si giocano la vittoria punto a punto. Trieste si riporta avanti 80-82 a tre dalla fine. La bomba di Uthoff riporta Trieste a più 5 sul 80-85 a meno di due minuti dalla fine. Pangos tiene in vita Napoli con canestro da tre, ma Trieste reagisce ancora con un parziale 0-5. Ad un minuto dalla sirena finale Trieste è avanti 83-90.

Tabellino:

Totè 18, Copeland 14, Pangos 13, Treier 12, Manning Jr. 11, Woldetensae 7, Dreznjak 4, Williams 2, Hall 2, De Nicolao, Saccoccia n.e., Mabor n.e.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Seconda sconfitta di fila all’inizio della stagione, È una situazione nuova rispetto a ciò che abbiamo sperimentato l’anno scorso, ora dobbiamo provare tutti a mostrare il vero cuore di Napoli, portando energie positive al nostro gruppo. Abbiamo lavorato duro, abbiamo faticato un po’ a chiudere la partita a due minuti dalla fine avendo comunque avuto cinque possessi per mettere il naso avanti e alla fine loro hanno segnato canestri da 3 punti importanti vincendo nel finale. È la seconda volta che succede e vogliamo imparare da queste due lezioni. Abbiamo provato a dimostrare che combattiamo, con sforzo in difesa, provare a correre e a tenere alti i ritmi in attacco, questa è la nostra filosofia. Abbiamo fatto degli errori ma adesso io, i giocatori, la dirigenza ed i tifosi dobbiamo trovare unità per spingere la squadra ad eccellere nuovamente ed uscire da questa situazione. È l’inizio di stagione, ci sono tante squadre che si sono migliorate e rinforzate, è un campionato difficile e ne eravamo consapevoli, ma voglio che sia chiaro che abbiamo delle strategie per poter portare risultati a lungo termine. Per ora dobbiamo imparare da queste due lezioni, dobbiamo provare a prendere delle decisioni più intelligenti nella gestione dei finali e non solo. Ringrazio i nostri tifosi per aver ricreato per lunghi tratti della partita quell’atmosfera che abbiamo sperimentato per tutta la stagione scorsa, ce li siamo goduti e vogliamo provare, con il nostro cuore, l’energia ed il nostro lavoro quotidiano, a riconquistare il loro supporto.”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica S.S. Napoli Basket:

“È stata una partita molto equilibrata dove la squadra ha lottato tanto e fatto un grande sforzo, ma non ha avuto la lucidità nella gestione di due momenti chiave del match. Il primo quando eravamo in vantaggio di 10 con possibilità di allungare nel punteggio, e siamo tornati invece ad aver solo 4 punti di vantaggio, e nel finale di partita quando abbiamo avuto l’occasione di effettuare il sorpasso con un tiro da tre sfortunatamente non entrato, e loro ci hanno subito punito. Per me questi sono stati i due momenti decisivi della partita. Ringraziamo tantissimo i nostri tifosi perché ci hanno aiutato molto. Ora continuiamo a percorrere la nostra strada e cercare di migliorare nei dettagli per poter riuscire a vincere la prima partita e fare uno step in avanti.”