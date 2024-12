Napoli Basket, sconfitta di misura a Varese

- pubblicità -

Grande amarezza per il Napoli Basket che esce sconfitto di misura a Varese al termine di una partita molto equilibrata e combattuta fino alla fine.

Il primo canestro è firmato da Bentil. Varese trova punti in penetrazione e si porta avanti 11-4. Green, Totè ed i liberi di Bentil riportano Napoli sotto 12-11. Napoli sbaglia molto dalla lunetta e non trova la retina dalla distanza. Varese si riporta avanti 19-12. Varese trova la bomba nel finale del primo periodo che chiude avanti nel punteggio 22-12.

Newman e Zubcic in avvio di secondo periodo scatenati trovano 11 punti con tre bombe. Bentil riporta Napoli a due lunghezze sul 27-25 e Varese è costretta a chiamare time out. Dalla lunetta Bentil ritrova la parità 29-29.Varese reagisce con un parziale 5-0 e Valli chiama time out. Librizzi ed Hands sono ispirati da tre. Zubcic accorcia anche lui da tre, ma Varese è nuovamente avanti di 6 lunghezze sul 44-38. Nel finale di tempo Varese gestisce e va all’intervallo lungo in vantaggio nuovamente con 10 punti avanti sul 49-39.

Varese parte forte nel terzo periodo trovando due bombe. Napoli reagisce con Pangos, Bentil e Zubcic e si riporta a meno 8 sul 55-47 dopo tre minuti. Alviti ritrova la mano da tre e Pullen non riesce a sbloccarsi. La bomba di Green con tre liberi successivi, riportano gli azzurri a meno 3 sul 58-55 a metà periodo. Pullen finalmente si sblocca e Green ispirato riporta Napoli a meno 2 sul 61-59. Varese reagisce e si porta sul 64-59. Pullen entra sempre di più in partita. Zubcic da tre e Green firmano il sorpasso Napoli sul 66-68. Il terzo periodo si chiude in parità con il canestro di Bradford sul 68-68.

La partita si decide nell’ultimo periodo. Pullen sbaglia tre tiri consecutivi e Varese piazza un parziale 4-0. Valli chiama time out. Pangos firma la parità Napoli sul 72-72. Ma Varese reagisce è si riporta a più 5 a metà periodo. Bentil da tre consente agli azzurri di tornare a meno 2. Il finale è incandescente. Green trova la bomba e Pullen in contropiede sigla il sorpasso 79-80 costringendo Varese al time out. Alviti con 5 punti consecutivi riporta avanti Varese a più 4 a due dalla fine. Pullen sbaglia la sua decima bomba. Zubcic segna. Napoli è a meno 2 a 30 secondi dalla fine. Hands in lunetta non sbaglia 86-82 con Napoli che chiama time out. Bentil in lunetta a 15 secondi dal termine riporta gli azzurri a meno 2. Napoli ricorre al fallo immediato. Hands non sbaglia in lunetta, lo stesso fa Bentil. A 13 secondi l’ultima azione di Varese consente Hands il lunetta che però ne sbaglia uno. Napoli ha l’ultima chance da tre ma Bentil sbaglia il tiro che avrebbe portato gli azzurri al supplementare. Varese vince una sfida importante con Napoli che ha lottato fino alla fine sfiorando il successo al termine di una gara equilibrata e combattuta.

Tabellino:

Bentil 22, Zubcic 21, Green 20, Pullen 8, Pangos 7, Newman 6, Totè 2, De Nicolao, Treier, Woldetensae, Mabor n.e., Saccoccia n.e.

Dichiarazioni di Coach Valli:

“Le partite salvezza sono così ed alla fine come sempre si decidono anche per episodi causati spesso da noi, perché sbagliare otto tiri liberi in una partita così importante fa tutta la differenza del mondo. La vera chiave tecnica di lettura è stata che nel primo tempo, a differenza di altre volte, abbiamo avuto palle perse sia per colpa nostra che per meriti della difesa di Varese, ma abbiamo tenuto troppo la palla in mano ed è stato difficile per noi trovare dei tiri aperti. Fidarsi del talento individuale è importante, ma non è la cosa da fare in partite come questa, bisogna calarsi nella squadra sia in attacco che in difesa. Nel secondo tempo siamo andati nettamente meglio, ma la partita si è decisa per quale episodio, qualche fischio, un tiro da tre che per un decimo di secondo non viene convalidato, un tiro di Green che per un centimetro non diventa da tre, ma questo fa parte del gioco. Proprio per questo bisogna costruire la partita per 40 minuti, giocare di squadra in attacco che è una cosa che è mancata nel primo tempo, perché le marcature di Varese erano difficili per noi.”