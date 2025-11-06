Napoli Basket, sconfitta in casa contro Trapani

- pubblicità -

Sconfitta per il Napoli Basket che cede contro il Trapani Shark per 97-90, nella gara valevole per la sesta giornata di Campionato, disputata mercoledì sera all’Alcott Arena. Gli azzurri, dopo essere partiti sotto 0-11, riescono a rimontare e a portarsi avanti, ma subiscono il parziale decisivo tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo.

Parte subito fortissimo la squadra ospite con 0-11 di parziale guidato da Alibegovic e Petrucelli, Napoli reagisce con 4 punti di Caruso. Trapani continua a segnare con i liberi di Eboua, Flagg tiene a contatto gli azzurri che arrivano al -4 con i canestri di Bolton e Sims, ma nel finale di quarto sono ancora le triple di Petruccelli e Cappelletti a portare Trapani sul 18-27 dopo 10 minuti di gioco. Buon inizio degli azzurri nel secondo quarto con El Amin che segna in penetrazione, Trapani risponde con i liberi di Sanogo e la tripla di Notae, 25-34. Non sbaglia El Amin dalla lunetta, Arriva il break di 11-0 per gli azzurri firmato El Amin-Mitrou Long, timeout Trapani e primo vantaggio sul 36-34 per Napoli. Trapani torna a segnare con Eboua, Simms realizzai n penetrazione, Rossato pareggia a 38 a 3 dall’intervallo lungo. Ancora Rossato, on fire per i suoi, nuova tripla, pareggia Flagg. Nel finale di quarto gran canestro di El Amin, Napoli chiude avanti sul 46-44 il primo tempo.

Scambio di triple tra Simms ed Allen nel terzo quarto, Trapani si riporta avanti con Alibegovic, nuova tripla per Simms, Ford segna col fallo ma gli azzurri piazzano un parziale di 6-0 firmato Simms-Mitrou Long per il 60-56 che costringe Repesa al timeout. Continua il buon momento per Napoli che segna con Caruso, Trapani non sbaglia dalla lunetta con Hurt ma Simms colpisce ancora da fuori. Tecnico per Flagg, la squadra ospite trova punti importanti dalla lunetta, 7 consecutivi, che valgono il pareggio a 65. Minibreak azzurro, 5-0, Allen da sotto riavvicina Trapani che pareggia con Notae. Nel finale Trapani trova il parziale con Notae, 73-77 all’ultimo intervallo. Ancora Allen per Trapani, Bolton prova a tenere a contatto Napoli ma Trapani allunga sul +9 con Hurt. Gioco da 3 punti per Bolton, ma Trapani recupera ancora palla e segna con Notae ed Allen per il +10. Gli azzurri non mollano e trovano punti importanti da Caruso e Simms per il -4 a 3:30 dalla fine. L’Alcott Arena è caldissima, timeout Trapani. Ford trova un pesantissimo canestro sulla sirena dei 24. Napoli ci prova fino alla fine ma il canestro di Alibegovic chiude l’incontro. Finisce 97-90 per la squadra ospite.

Il Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima 9 novembre alle ore 17,30 sul campo della Dolomiti Energia Trentino.

Tabellino:

Flagg 16, Mitrou-Long 18, El-Amin 12, Croswell 7, Faggian 1, Treier 2, Gentile 1, Simms 21, Caruso 8, Bolton 4, Saccoccia n.e., Gloria n.e.

Dichiarazione Coach Magro:

“Ho rivisto la squadra che voglio, a prescindere dal risultato. Una squadra viva, che ha provato a giocare insieme. Abbiamo saputo accendere il pubblico che ci ha trascinato. Bisogna capire cosa non sta andando ma abbiamo affrontato bene una squadra molto forte. Le individualità di Trapani sono venute fuori nei momenti decisivi. In alcuni momenti ci sono state delle decisioni che potevano cambiare l’inerzia della gara. I nostri avversari hanno segnato tanto dalla lunetta, siamo quasi riusciti a colmare il gap ma nel momento decisivo ci siamo un po’ fermati. Siamo stati molto bravi, per larghi tratti della gara, a limitare il loro contropiede. Siamo vicini a quella consapevolezza che ci porterà a migliorare ancora anche dal punto di vista difensivo. Ci manca un po’ di maturità per uscire dalle difficoltà.”