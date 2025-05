Napoli Basket, stagione conclusa con una sconfitta

- pubblicità -

Napoli chiude la stagione con una sconfitta contro Trento, ma festeggia davanti a 3500 tifosi una salvezza meravigliosa e meritata che dopo 11 sconfitte consecutive rimediate ad inizio stagione sembrava irraggiungibile.

PRIMO QUARTO

Inizia con una schiacciata di Totè ed una penetrazione di Pangos la partita del Napoli Basket. Ancora Totè firma il canestro del 6-2. Pecchia con 6 punti consecutivi firma il sorpasso Trento 6-11 con un parziale di 0-9 che costringe Valli a chiamare time out. Trento allunga ancora 6-15. Green con 4 punti riporta Napoli a meno 6 sul 10-16. Le bombe di Woldetensae e Treier consentono agli azzurri di ritornare a meno 2 sul 18-20. Il primo periodo si chiude con Trento avanti nel punteggio 19-22.

SECONDO QUARTO

La bomba di Treier in apertura del secondo periodo consente agli azzurri di firmare la parità 22-22. Totè e Woldetensae dall’arco firmano il sorpasso Napoli sul punteggio di 28-24 costringendo Galbiati al time out. A metà periodo Napoli Basket è avanti sul 32-29. La partita resta in equilibrio. Lamb e Zukaukas con due bombe firmano il sorpasso 36-39 a due minuti dall’intervallo lungo. Woldetensae firma il momentaneo pareggio con l’ennesima bomba. Ma Trento chiude il secondo quarto in vantaggio con il punteggio di 39-47.

TERZO QUARTO

In apertura del terzo periodo Napoli prova ad accorciare le distanze con Totè e Green. Dopo tre minuti il punteggio recita 50-56. Trento reagisce ed allunga a metà periodo a più 14 sul 52-66. Trento gestisce il vantaggio accumulato e chiude la terza frazione di gioco avanti nel punteggio 67-83.

QUARTO QUARTO

In avvio del quarto periodo Trento mantiene inalterato il suo vantaggio. Napoli prova ad accorciare con 4 punti di Zubcic e si porta a meno 13 sul 75-88. Ma Trento è implacabile in contropiede e torna a più 19 sul 82-101 a metà tempo. Nel finale di gara Trento gestisce la partita chiudendo con la vittoria con il punteggio di 89-114.

Tabellino:

Napoli Basket – Dolomiti Energia Trentino 89-114

(19-22, 20-25, 28-36, 22-31)

Pullen 12, Zubcic 2, Treier 10, Pangos 10, De Nicolao 2, Woldetensae 13, Fiodo, Saccoccia, Egbunu 3, Green 20, Totè 15, Mabor 2.

Dichiarazioni di Coach Giorgio Valli:

“Stasera era l’unico momento in cui potevamo essere tranquilli, dopo diversi mesi di sofferenza. Avevamo cercato di fare la partita all’inizio, ma l’emotività era chiaramente diversa e poi abbiamo incontrato una super squadra, che vuol fare bella figura ai playoff, ma penso che abbiamo onorato l’impegno con il nostro pubblico che meritava questo ed altro. Abbiamo fatto veramente un “miracolo”, devo ringraziare il club per l’opportunità, l’AD Dalla Salda che mi ha voluto fortemente qui e tutto il mio staff, quello tecnico, medico e dirigenziale che mi ha fatto lavorare nel migliore dei modi. Questa non era una squadra “attrezzata” per la salvezza, soprattutto a livello mentale, ma che alla fine è stata bravissima ad intrepretare un ruolo ed una pallacanestro che ci ha consentito oggi di far festa davanti al pubblico, che ho detto più volte, essere il migliore d’Italia.