Napoli Basket supera Reggio Emilia

- pubblicità -

Splendida vittoria per il Napoli Basket che supera la UnaHotels Reggio Emilia per 95-87, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, disputato questa sera all’Alcott Arena. Dopo aver chiuso sotto di 4 il primo quarto, gli azzurri hanno condotto il match, trascinati dai 23 punti di Mitrou-Long e dai 19 di Flagg. 15 Punti per Bolton, decisivo nel finale.

I primi punti della partita sono di Caruso, Reggio risponde con la tripla di Caupain, Cheatham e Williams segnano il 2-7. Napoli torna a realizza con la tripla di Flagg, risponde Barford, Simms segna l’8-10 a metà quarto. Mani calde per Flagg che mette un’altra tripla, Barford segna in penetrazione, ma è ancora il numero 1 azzurro a segnare da fuori, 14-12. Nuovo sorpasso Reggio con Caupain, Croswell segna da sotto. Tripla per Severini, Uglietti segna in penetrazione. Si va al primo intervallo sul 16-20 Reggio. Tripla per Treier, Croswell schiaccia per il vantaggio azzurro, Flagg in contropiede segna il 23-22, Echenique risponde da sotto, Caruso trova 2 splendidi punti allo scadere dei 24 e Flagg trova la quarta tripla della sua gara per il 29-24, che costringe Priftis al timeout. Minibreak di Reggio di 4-0 con Caupain e Barford, tripla per Mitrou Long, assist favoloso di Flagg per Caruso, Reggio prova a rientrare con Barford, 35-30, timeout Napoli. Gran canestro in entrata per Mitrou Long, fallo tecnico per la panchina di Reggio, 39-31 Napoli a 2:30 dall’ultimo intervallo. Gli ospiti restano a contatto con Barford. Nell’ultimo minuto segna Napoli con Simms ma, sull’azione successiva, il gioco da 3 punti di Barford porta il punteggio sul 42-38 dopo 20 minuti.

Equilibrio nelle prime fasi del terzo parziale, minibreak azzurro Mitrou Long-Caruso, segna Echenique da sotto, Mitrou-Long in contropiede, 50-42, timeout Reggio. Grande stoppata di Caruso, nuova tripla per Mitrou-Long, Reggio torna a segnare con Smith per il 53-44 a metà tempo. Canestri per Caruso ed Uglietti, alley-oop per Croswell, Barford segna in entrata, scambio di triple tra Simms e Barford, Mitrou-Long inventa il gioco da 3 punti, 63-52 a 3 minuti dall’ultimo intervallo. Rientra Cheatham che realizza da fuori, magia di Mitrou-Long in entrata, Smith segna da 3. Il quarto si chiude sul 67-60 per gli azzurri. Scambio di triple tra Cheatham e Bolton, Croswell trova due punti importantissimi per il 74-65, Williams tiene Reggio a contatto, Treier realizza il tap-in e recupera un prezioso rimbalzo difensivo. Segnano Mitrou Long e Barford, quinto fallo per Williams, Vitali realizza 80-69 a 5 dalla fine ma è ancora Flagg a segnare la nuova tripla e, successivamente, il tap-in dell’85-71. Parziale di Reggio con 6-0, canestri di Echenique e Barford, 85-77 a 3 dalla fine, timeout Napoli. Ancora Reggio con Caupain, da 3 punti, Bolton trova un canestro fondamentale in entrata, Caupain non sbaglia dalla lunetta, 1 su 2 per Bolton e nuova tripla per Barford, 88-85 ad 1 minuto ma Mitrou Long trova una fondamentale tripla che fa esplodere l’Alcott Arena. Si chiude sul 95-87 con il pubblico napoletano che festeggia il primo successo interno della stagione. Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima 2 novembre, alle ore 19,00, sul campo della Bertram Tortona.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro:

“Siamo molto felici per la nostra prima vittoria casalinga. Tutto questo potrà portare grande entusiasmo. Uno dei nostri obiettivi è riempire l’Alcott Arena e far partecipare la citta all’evento. Dobbiamo restare umili ma abbiamo il diritto di avere ambizioni. Stiamo crescendo settimana dopo settimana. Questa vittoria nasce dal lavoro in settimana, da quando abbiamo iniziato a preparare questa partita. Complimenti a tutto il mio staff e a tutti quelli che lavorano attorno alla squadra che ci danno un supporto incredibile. I giocatori sono stati disciplinati a seguire quello che abbiamo preparato in settimana.”