Napoli Basket, terza vittoria su 3 in campionato, espugnata Cantù

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Terzo successo del Napoli Basketball in campionato. Gli azzurri di coach Repesa superano in trasferta Cantù con il punteggio di 80-99, e guidano la classifica a punteggio pieno. Esordio per Ramsey, ma il Napoli Basketball ha dovuto fare a meno di Jakimovski che, a seguito degli accertamenti strumentali effettuati, ha riportato una lesione completa del muscolo obliquo interno dell’addome destro, con distacco dalla sua inserzione sull’undicesima costola.

Il giocatore ha già intrapreso il percorso terapeutico e riabilitativo previsto dallo staff medico. I tempi di recupero saranno definiti in base all’evoluzione clinica e alla risposta al trattamento. Il miglior realizzatore degli azzurri è proprio Ramsey, 19 per lui. In doppia cifra anche Dowtin jr., White, Brown e Seljaas.

Primo e secondo periodo

Inizio equilibrato, segnano Dowtin jr. e Brown per gli azzurri, Cantù risponde con Moretti e Flagg con la tripla che vale il 12-9. I padroni di casa salgono sul +7 ancora con Flagg ma Ramsey, al debutto, segna 5 punti in fila, il canestro di Spissu fissa il punteggio sul 19-20 al primo intervallo. Nel secondo quarto parte meglio il Napoli Basketball, White e Petrucelli portano il punteggio sul 23-30, Flagg riavvicina Cantù a -1 ma è ancora Ramsey a segnare per gli azzurri. Botta e risposta tra Tarczewski e Udom, Caruso segna col fallo. Nel finale realizza Dowtin jr, il lay-up di Gravett vale il 41-49 all’intervallo lungo.

Terzo e quarto periodo

Gli azzurri sembrano trovare la fuga giusta nel corso del terzo quarto con il +12 firmato da Brown ma Cantù è brava a non mollare e, trascinata da Christon e dal solito Flagg, ad arrivare al -4, costringendo Repesa al timeout. La tripla di Dowtin Jr. muove il punteggio azzurro ma i padroni di casa sfruttano al meglio i due falli tecnici sanzionati a Tarczewski e alla panchina, 61-66 a fine terzo.

Nell’ultimo parziale Cantù sembra prendere l’inerzia della gara arrivando fino al -1 con Moretti che segna da 3 punti. Da qui però parte l’assolo azzurro con un clamoroso parziale di 22-0 firmato da White, Seljaas, Brown e Dowtin Jr, che chiude completamente la gara. Nel finale c’è l’esordio in Serie A del giovane Esposito, Il match si chiude sul 99-80 e gli azzurri possono festeggiare con i tanti tifosi napoletani presenti al PalaDesio.

Dichiarazione Jasmin Repesa:



“La cosa più importante era vincere in una situazione non facile. Dopo due sconfitte Cantù ha preparato tutto per cercare di vincere la partita, noi stiamo giocando ogni 3 giorni e non è facile trovare le energie fisiche e mentali per imporre il nostro gioco. Non abbiamo giocato una grande partita ma abbiamo mantenuto un ritmo troppo alto per Cantù in questo momento della stagione. A fine terzo quarto, quando siamo riusciti a mettere insieme 2-3 buone azioni difensive abbiamo chiuso la partita. Da stasera guarderemo il nostro prossimo avversario, lo Slask Wroclaw. Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario, che riesce a giocare insieme.”



Il Napoli Basketball tornerà in campo mercoledi 14 ottobre alle 19:00 in Polonia contro lo Slask Wroclaw per la terza giornata di Eurocup. Domenica, alle ore 12:00, all’Alcott Arena arriverà l’Olimpia Milano per il quarto turno di Serie A.