Napoli Basket vince derby con Scafati

Al termine di una partita giocata con grande intensità Napoli sbanca Scafati e ottiene una vittoria preziosissima per la corsa salvezza. Gli azzurri di Coach Valli hanno giocato con grande determinazione, mettendo in campo una prova da grande squadra gestendo al meglio i momenti più difficili della partita.

PRIMO QUARTO

Cinciarini per Scafati segna il primo canestro della partita. Immediata la replica di Pangos. Le bombe di Zubcic e Pullen lanciano avanti Napoli 4-8. La seconda bomba di Zubcic e quella di Green portano Napoli sul 8-16. La schiacciata di Totè fissa il punteggio a metà periodo sul 10-18 per gli azzurri con Ramondino costretto al primo time out dell’incontro. Immediata la reazione di Scafati con un parziale di 5-0. Green torna a segnare, ma due bombe di Miaschi portano Scafati a meno 1 sul 21-22. Il primo periodo si chiude con Napoli avanti 21-25 con la bomba di Woldetensae.

SECONDO QUARTO

Maxhuni per Scafati realizza i primi due punti del secondo periodo. Immediata la replica di De Nicolao da tre. Scafati piazza un parziale di 4-0 e Valli chiama time out. Pullen segna da due. A metà periodo il punteggio recita 29-30 per gli azzurri. Dalla lunetta Zanelli firma il sorpasso. Napoli sembra bloccata avendo realizzato solo 5 punti in 6 minuti. Scafati dalla lunetta si porta con Gray a più 4 sul punteggio di 34-30. Napoli si sblocca con Totè dall’arco, e Pullen con una bomba più il tiro libero aggiuntivo riporta Napoli avanti 34-37. Woldetensae segna ancora da tre. A due minuti dall’intervallo lungo gli azzurri sono avanti 36-40. Il secondo periodo si chiude con Scafati avanti 43-42 grazie al parziale di 5-0.

TERZO QUARTO

Il terzo periodo si apre con 9 punti consecutivi di Green e la bomba di Pullen che portano avanti Napoli 45-54 con un parziale di 2-12. Zubcic segna ancora da tre e con la penetrazione di Pangos gli azzurri volano a più 16. A metà periodo il risultato recita 45-59 per Napoli. Green è scatenato e segna ancora. Scafati reagisce con un break di 4-0 e Valli sul più 12 chiama time out. Ma Scafati non demorde e si riporta con due liberi di Maxhuni a meno 8 sul 56-64. Pullen con 5 punti consecutivi riporta Napoli a più 13 ad un minuto dalla fine del terzo quarto che si chiude con gli azzurri avanti nel punteggio 60-73 con la schiacciata spettacolare di Egbunu sull’assist sontuoso di Pangos.QUARTO QUARTO

Il primo canestro dell’ultimo decisivo quarto è firmato da Gray per Scafati. Immediata la replica di Woldetensae. De Nicolao firma la bomba del più 16 e Ramondino chiama time out. A metà quarto Napoli è avanti nel punteggio 70-82. Scafati prova a rientrare con Sorokas, Maxhuni e la bomba di Miaschi. A tre minuti dalla fine Napoli è avanti di 7 lunghezze sul 77-84. Il finale è incandescente. Scafati prova a rientrare, ma un sotto mano spettacolare di Pangos riporta Napoli a più 9 sul 79-88 a un minuto dalla fine. Gli azzurri gestiscono il vantaggio nel finale e con la bomba di Pullen trionfano a Scafati.

Dichiarazioni di Coach Giorgio Valli:

“Siamo davvero soddisfatti di questa vittoria. Era fondamentale ottenere punti, proprio come per Scafati, e siamo felici di aver centrato l’obiettivo. Dal punto di vista tecnico, ciò che mi rende particolarmente orgoglioso è il fatto che sia stata una vittoria di squadra. Nel secondo tempo abbiamo mosso molto bene la palla e abbiamo trovato dei buoni tiri. Tutti i giocatori hanno messo l’ego da parte ed hanno giocato di squadra questa per me è la più bella risposta, oltre ovviamente alla vittoria. Il campionato però è ancora lungo e riserverà grandi sorprese. Napoli deve rimanere in Serie A e noi faremo di tutto per far sì che accada.”

Dichiarazione di Tomislav Zubcic:

“Abbiamo giocato una grande partita. Importante vittoria in trasferta. Siamo tornati in pista. Dedichiamo ai nostri tifosi questa vittoria nel derby per l’energia e il supporto che ci trasmettono!”

Givova Scafati Basket – Napoli Basket 81-91

(21-25, 22-17, 17-31, 21-18)