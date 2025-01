Napoli Basket, vittoria contro Tortona

- pubblicità -

Al termine di una grande partita contro la quotata Tortona, dominata in lungo ed in largo, gli azzurri ottengono il secondo prezioso successo in campionato ed alimentano le speranze salvezza.

La prima bomba la firma Kuhse per Tortona che allunga subito 2-8. Reagisce Napoli che con Green firma il sorpasso 9-8. La partita è molto equilibrata. Il punteggio a due minuti dalla fine del primo quarto recita 13-13. Newman riporta avanti Napoli con 5 punti consecutivi. Napoli chiude avanti il primo periodo 20-17.

Il canestro di Pullen e la seconda bomba di un ispirato Newman aprono il secondo periodo. Bentil segna e costringe Tortona al primo time out sul tempo 27-19. Reagisce la Bertram con la bomba di Baldasso. A metà tempo gli azzurri sono ancora avanti nel punteggio 34-27. Tortona trova un canestro incredibile con Kuhse da 10 metri ed accorcia 34-32. La partita si accende, viene fischiato tecnico a coach Valli e Weems firma la parità 36-36. La bomba di Denegri consente il sorpasso a Tortona 37-39. Ma si accende Pullen con 5 punti consecutivi e riporta Napoli avanti 42-39. Le squadre vanno All’intervallo lungo con il punteggio di 43-39.

Il terzo periodo si apre con le bombe di Strautins e Green. Azione da tre punti per Zubcic che porta gli azzurri a più 7 sul 49-42. A metà periodo Napoli allunga a più 14, massimo vantaggio, con 6 punti di uno scatenato Totè sul 57-43. Tortona reagisce con un parziale 0-8 e si riporta a meno 8 sul 60-52 a due minuti dalla fine del terzo quarto. Newman da tre e 5 punti di Pullen riportano Napoli a più 13 sul 68-55. Il terzo periodo si chiude con gli azzurri avanti 69-57.

Pullen segna il primo canestro dell’ultimo decisivo quarto di gioco. Ma Tortona non demorde e piazza un parziale di 0-5 riportando Tortona a meno 9 sul 71-62. La tensione sale. A metà tempo il punteggio vede Napoli avanti di 11 lunghezze sul 75-64. Baldasso da tre punti riporta Tortona a meno 8. Pullen si scatena segna il suo punto numero 24 e gli azzurri tornano a più 14 sul 81-67 a tre minuti dalla fine. Tortona non si arrende e con due bombe si riporta a meno 8 sul 81-73. Green segna una bomba pesantissima a un minuto dalla fine, lo stesso fa Baldasso. Tortona si porta a meno 6 sul punteggio di 84-78 a 34 secondi dalla sirena finale. Valli chiama time out. Totè è glaciale dalla lunetta. Vital ancora da tre tiene in vita Tortona che ricorre al fallo sistematico. Green non sbaglia i liberi. Napoli gestisce il vantaggio e porta a casa la seconda preziosa vittoria in campionato con il punteggio di 92-83.

Tabellino:

NAPOLI BASKET – DERTHONA BASKET TORTONA 92-83

(20-17, 23-22, 26-18, 23-26)

Pullen 28, Green 20, Zubcic 8, Treier, Pangos 5, De Nicolao, Woldetensae 2, Saccoccia, Newman 11, Totè 10, Bentil 8, Mabor n.e.

Dichiarazioni di Coach Giorgio Valli:

“Sono contento per la vittoria ottenuta contro una grande squadra, ma bisogna mantenere tanta umiltà ed avere i piedi per terra. Sono felice per come è maturata la vittoria, finalmente partendo dalla difesa e tenendo sempre ritmi bassi congeniali a noi. È chiaro che non ci siamo riusciti per tutti e 40 minuti, ma da qui partiamo per farlo, spero in maniera continuativa. L’anima di questa squadra oggi si è vista e da qui dobbiamo partire, i ragazzi devono capire l’importanza non tanto della vittoria ma di come è maturata. Solo così abbiamo una speranza di salvarci. In un momento così difficile la società ci è stata sempre tanto vicino, ci ha trasmesso una solidità che abbiamo cercato di tramutare in campo. Perché gli allenatori sono importanti, i giocatori sono importanti ma se sopra di noi abbiamo gente solida che ci da tranquillità le cose sono un po’ più facili.”

Dichiarazioni di Jacob Pullen:

“Con questa energia e con il supporto del nostro pubblico possiamo raggiungere la salvezza.”