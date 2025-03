Napoli Basket, vittoria pesantissima contro Bologna

- pubblicità -

Napoli risorge. Gli azzurri battono la Virtus Bologna al termine di una gara giocata con determinazione ed intensità e tornano al successo in campionato dopo tre sconfitte consecutive, riprendendo con coraggio e convinzione la difficile corsa salvezza. Seppur priva di Green, la squadra di Coach Valli, sostenuta per tutta gara dall’incredibile supporto dei tifosi che hanno gremito la Fruit Village Arena, hanno confezionato la partita perfetta vincendo con pieno merito.

Parte forte Bologna con la tripla di Pajola. Immediata la risposta di Napoli con Pullen da tre e con una bellissima azione personale di Totè. La Virtus con Akele effettua il contro sorpasso, ma Pullen segna la seconda bomba. Dopo quattro minuti del periodo c’è parità 8-8. Napoli allunga con la bomba di Pangos e con Totè. Sei punti consecutivi di Zizic consentono a Bologna di tornare avanti 13-14. Ma Napoli è ispirata da tre e segna ancora con Woldetensae. Un canestro di Zubcic ed un fallo antisportivo fischiato a Bologna consentono a Pullen di portare gli azzurri a più 6 sul 20-14. La Virtus reagisce è si riporta in parità con sei liberi consecutivi di Shengelia. Il primo quarto si chiude sul punteggio 20-20.

È di Egbunu il primo canestro del secondo periodo. Morgan segna cinque liberi consecutivi ed il canestro di Polonara consente Bologna di allungare 22-27 con Valli che chiama time out. Ma Napoli non demorde e con 5 punti consecutivi di Zubcic si riporta a meno 1 sul 27-28. Polonara entra in partita con una bomba. Ma Zubcic scatenato segna da tre e Totè con una schiacciata riporta Napoli avanti nel punteggio a metà periodo sul 32-31. Gli azzurri con Pangos dall’arco allungano ancora. Pullen con un’azione da tre punti riporta Napoli a più 5 sul 38-33. Immediata la reazione della Virtus con un parziale di 0-4. Zubcic e Cordinier segnano da tre. De Nicolao firma il più 3 Napoli. Le squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 44-44.

Diouf segna il primo canestro del terzo quarto, ma Pullen e Zubcic segnano due bombe che portano gli azzurri avanti 50-46. Morgan e Tucker reagiscono dall’arco. La partita è equilibratissima. Dopo tre minuti è ancora parità 52-52. Pullen realizza tre liberi. A quattro minuti dal termine del terzo periodo Napoli conduce 61-54 con il canestro di Woldetensae e la schiacciata sontuosa di Totè. Belinelli da tre accorcia per Bologna. Replica immediata di Zubcic. È il festival del tiro da tre con Bologna che con Hackett e 4 punti di Cordinier si riporta in parità 64-64 a due dal termine del periodo. Pangos ancora da tre riporta Napoli avanti. Il terzo tempo si chiude con il punteggio di 69-66 per gli azzurri.

Il quarto è decisivo periodo si apre con il canestro con l’ennesima bomba di Zubcic. Egbunu porta avanti Napoli con il massimo vantaggio più 9 sul 75-66. Zubcic scatenato segna il suo punto numero 25 e porta gli azzurri a più 10 sul 78-68. Belinelli e Pullen segnano ancora da tre. Belinelli e Shengelia tengono in partita Bologna con un parziale di 0-5. Dopo quattro minuti viene espulso Shengelia per una reazione veemente su Woldetensae. Bologna in lunetta con Diouf a metà periodo si riporta a meno tre sul punteggio di 81-78. Pangos segna da tre e Diouf replica da due. Due liberi di Pangos riportano Napoli a più 5, ma Cordinier reagisce. A tre minuti dalla fine Napoli è avanti 86-83. Tucker da tre firma la parità. Pajola riporta avanti la Virtus in lunetta a due dalla fine. Pullen è infinito e segna la bomba del contro sorpasso 89-88 a 70 secondo dalla sirena. Ancora Pullen in lunetta firma il 91-88. Totè con una schiacciata straripante porta Napoli a più 5 sul 93-88 a 15 secondi dalla fine. Bologna chiama time out. Napoli resiste e batte la Virtus Bologna dopo una partita epica vincendo con il punteggio di 93-88 e rilanciandosi per la corsa salvezza.

Dichiarazioni Coach Giorgio Valli:

“Credo che la cosa più importante, aldilà di questa grande emozione, e ringrazio tutti i presenti che ci hanno sostenuto dal primo minuto, sia che la lotta per la salvezza è ancora lunghissima, oggi ci hanno dato sempre due punti e non quattro o sei, ma andiamo avanti e speriamo che questa partita ci dia la consapevolezza che giocando in questa maniera le partite che restano possiamo fare bene. Non ci dobbiamo esaltare, in settimana ho detto ai ragazzi che non è importante la squadra che si affronta, ma conta solo come giochiamo noi. Non eravamo pessimi dopo la sconfitta contro Pistoia, non siamo una formazione di Eurolega solo perché abbiamo vinto contro Bologna. Dobbiamo mantenere sempre i nostri standard ed essere consapevoli che solo con tutti i dieci giocatori che vanno in campo, si vincono le partite di questa levatura con consistenza e solidità aldilà dell’avversario. Un ringraziamento va prima di tutto al Club che, nonostante il periodo complicato, ci ha trasmesso una fiducia clamorosa ed è bello lavorare in queste condizioni, così come è bellissimo giocare in un’ambiente del genere con persone che esultano ad ogni canestro come se fosse un gol, è una spinta che non possiamo mai tradire. Stasera ci mangiamo una pizza sorridendo, ma da domani si ricomincia a lavorare”

Dichiarazioni di Jacob Pullen:

“Ero sicuro che avremmo fatto una buona partita, questo è un bel gruppo con tanti ragazzi di valore, con il giusto spirito. Abbiamo vissuto settimane difficili, ma adesso ripartiamo.”

Tabellino:

Napoli Basket – Virtus Segafredo Bologna 93-88

(20-20, 24-24, 25-22, 24-22)

Pullen 25, Zubcic 25, Pangos 16, Totè 12, Egbunu 7, Woldetensae 6, De Nicolao 2, Saccoccia, Treier, Mabor n.e., Acunzo n.e., Fiodo n.e.