Napoli Basketball, ancora una vittoria, espugnata Buducnost

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Sontuosa prestazione del Napoli Basketball nella seconda giornata della BKT EuroCup. La squadra di coach Repesa domina in Montenegro e supera nettamente la quotata Buducnost con il punteggio di 93 a 75. Secondo successo in Europa per gli azzurri che comandano il girone C della BKT EuroCup. Miglior realizzatore del Napoli Basketball è Seljaas con 23 punti. In doppia cifra anche White, 17 per lui, Dowtin Jr. e Petrucelli. Marco Spissu ha collezionato 11 assist.

Primo e secondo periodo

Equilibrio in apertura di gara. La squadra montenegrina si porta sull’8-4 con Molinar ma Seljaas e Caruso riportano avanti gli azzurri. Napoli segna da 3 punti con Faggian e White, schiaccia con Sankare, con un grande assist di Spissu. Nel finale di quarto il Buducnost accorcia dopo il Flagrant di Brown, 19-25 al primo intervallo.

Nel secondo quarto Napoli riesce a trovare un deciso parziale grazie ai canestri da 3 punti di Brown e Seljaas, a cui rispondono Shayok e Djordjevic. Segnano Petrucelli e Dowtin jr, Morgan prova a tenere a contatto i suoi ma, i canestri di Spissu e Petrucelli , portano il punteggio sul 33-53 all’intervallo lungo.

Terzo e quarto periodo

Nel terzo parziale i padroni di casa provano a rientrare in gara con Ferrell ma Petrucelli e Seljaas tengono saldamente avanti gli azzurri. L’ennesimo assist di Spissu fa schiacciare White sul 45-68, timeout per il Buducnost. Si segna meno nel finale, Dowtin Jr. piazza dalla media, Bouteille e Djordjevic portano il punteggio sul 51-75 all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo quarto gli azzurri gestiscono il vantaggio nonostante i tentativi di rimonta dei padroni di casa che riescono ad arrivare fino al -15 prima di essere ricacciati indietro dal gran finale degli azzurri con Seljaas e lo splendido alley-oop tra Spissu e White. C’è spazio anche per la tripla di Faggian che fissa il 75-93.

Dichiarazione Jasmin Repesa:



“È stata una grande vittoria per noi, forse più facile di quello che potessi aspettarmi, ma sono cose che succedono ad inizio stagione. Abbiamo preparato la partita molto bene, il primo obiettivo era il controllo dei rimbalzi difensivi. Loro sono una squadra più alta di noi e sotto canestro più forte. Quando abbiamo iniziato a gestire i rimbalzi siamo riusciti a correre in campo aperto, trovando canestri facili, trovando fiducia. La differenza è stata qui. Ora dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla prossima. Giochiamo ogni tre giorni e non abbiamo ancora l’esperienza per affrontare partite cosi ravvicinate.”

Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica 11 ottobre alle ore 17:00 sul campo della Pallacanestro Cantù.