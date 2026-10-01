Napoli Basketball, partenza boom in Eurocup

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Vittoria per il Napoli Basketball che supera i francesi del JL Bourg-en Bresse per 84-76 nella prima giornata del Gruppo C di EuroCup, nella gara disputata questa sera all’Alcott Arena. Gli azzurri, contro i Campioni in carica della competizione, giocano un grandissimo secondo quarto che decide di fatto la gara, resistendo al ritorno degli ospiti nel finale.

Primo e secondo quarto

Inizio equilibrato con le squadre che vanno a segno da sotto con i lunghi, per gli azzurri realizzano Tarczewski e Jakimovski, risponde la formazione francese con Jordan e Samuel. Gli ospiti tentano il primo allungo trascinati da Gaudox ma la reazione del Napoli Basketball arriva con Caruso e la tripla di Spissu. Faggian segna il canestro del 19-17 a fine primo quarto. Sembra partire meglio la squadra ospite nel secondo parziale, 21-25 con Labanca ma gli azzurri, trascinati dalle triple di Spissu e Seljaas prendono il comando della gara, arrivando sul +12, 44-32 con Petrucelli. Walker tiene a contatto i suoi, Dowtin Jr. e Seljaas colpiscono dalla distanza. Si va all’intervallo lungo sul 47-37 Napoli Basketball.

Terzo e quarto quarto

Equilibrio ad inizio terzo quarto, segnano Samuel e Jakimovski, Seljaas dall’angolo per il 53-41. Minibreak del Bourg-En-Bresse, le difese meglio degli attacchi, Brown non sbaglia dalla lunetta, White schiaccia il 58-45 a 3 minuti dall’ultimo intervallo. Nuova tripla per Spissu, vola White in contropiede, 65-50 a fine terzo. Prova a partire forte la squadra ospite con Walker e Soliman, Labanca e Shedrick portano il punteggio sul 67-60 a 7:30 dalla fine . Tornano a segnare gli azzurri con Petrucelli, tripla per Jordan, Caruso schiaccia il 71-63 ma Jordan segna 4 punti in fila prima di commettere fallo tecnico. Il Napoli Basketball con Spissu e Caruso realizza un parziale di 6-0 interrotto dalla tripla di Walker, Woodbury segna col fallo per il -3, 77-73, timeout Repesa ma Jeff Dowtin jr segna la tripla che fa gioire l’Alcott Arena per l’81-73 a 70 secondi dalla fine. Il match si chiude sul 84-76 per gli azzurri.

Dichiarazione Coach Jasmin Repesa:



“Era una partita importante per tante ragioni. Era la prima in Europa dopo vent’anni, il debutto in casa, contro la squadra Campione in carica, dopo una bella vittoria a Roma. Abbiamo vinto ed è sicuramente la cosa più importante anche per aver dato una gioia ai nostri tifosi. Però non sono soddisfatto della nostra prestazione. Non abbiamo iniziato bene la partita, non abbiamo giocato un buon ultimo quarto, serve avere la giusta energia fisica e mentale per tutti i 40 minuti. Ci sono state tante interruzioni che non ci hanno aiutato a trovare il ritmo della gara. Bisogna assolutamente migliorare. Ci tengo a fare i complimenti al nostro pubblico, sono stati il nostro sesto giocatore in campo.”

Il Napoli Basketball tornerà in campo sabato prossimo 3 ottobre, alle 20:30, ancora all’Alcott Arena, contro la Unahotels Reggio Emilia, per la seconda giornata del campionato di Serie A.