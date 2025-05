Napoli Campione d’Italia, è il quarto scudetto

- pubblicità -

Adesso si può dire, è scudetto.

Il Napoli ha battuto il Cagliari nella 38a e ultima giornata tenendo a distanza l’Inter che pure ha vinto a Como.

Una rete per tempo, a segno i giocatori simbolo di questa stagione, McTominay nel primo tempo con una mezza girata, Lukaku in avvio di ripresa.

Ora può iniziare la festa

Il Napoli ha dominato fin dal primo minuto, costruendo occasioni su occasioni con Spinazzola, Gilmour, McTominay e Lukaku. Il Maradona è esploso di gioia grazie al gioiello di McTominay al 42′, una semirovesciata da manuale su assist di Politano. Poi, al 50′, è arrivato il colpo definitivo con Lukaku, che ha fatto tutto da solo con la freddezza di un killer.

Ora non resta che celebrare un trionfo straordinario: il quarto scudetto del Napoli, il primo con Antonio Conte in panchina!

Esplode la festa a Napoli, campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Un sogno che torna a realizzarsi per i tifosi azzurri a due anni dall’ultimo scudetto, questa volta in casa e non a centinaia di chilometri di distanza, in uno stadio Maradona sold out. Come gremita sin dal pomeriggio è stata piazza del Plebiscito, dove una marea azzurra ha seguito Napoli-Cagliari sul maxischermo. Ora è gioia incontenibile, fuochi d’artificio che illuminano il cielo, botti, fumogeni, il suono incessante delle trombette, bandiere sventolate.

Al termine del match il tecnico del Napoli è stato intervistato da DAZN :

E’ successo di nuovo.

“E’ qualcosa di fantastico. Oggi, quando siamo arrivati al campo, è stato difficile arrivarci: non so quanta gente c’era, mi è balenato un pensiero. Deludere tutta questa gente ce lo saremmo portato dietro per parecchio. I ragazzi sono stati fantastici, c’era parecchia pressione e hanno fatto un campionato fantastico. Si sono rimessi in discussione quelli che c’erano due anni fa e l’anno scorso sono arrivati decimi, tra vecchi e nuovi si è creato un bellissimo gruppo”.

E’ l’impresa migliore della tua carriera?

“Sicuramente è stata la più inaspettata, difficile e stimolante come sfida. Venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di riprendere un po’ tutto che si era sfasciato l’anno scorso convincendo qualcuno a rimanere: se guardiamo all’inizio con lo 0-0 col Modena la sconfitta di Verona e oggi stiamo festeggiando lo scudetto, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Il merito va tutto ai ragazzi. Vincere a Napoli è difficile, questi ragazzi ci stanno riuscendo per la seconda volta in due anni. Sono ragazzi seri, non parti in una squadra che gioca sempre per vincere”.

Rimarrai il prossimo anno?

“Noi ci stiamo godendo tutto, con il presidente ho un ottimo rapporto. Abbiamo avuto quest’anno la possibilità di conoscerci, siamo due vincenti anche se magari in maniera diversa”.

Il premio MVP della Serie A Enilive 2024/2025 come Migliore in Assoluto è stato assegnato al calciatore del Napoli Scott McTominay. Ad ufficializzarlo è la Lega Serie A tramite i propri canali.

“Il vincitore è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (ad esclusione della 38ª giornata)”, si legge nella nota.