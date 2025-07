Napoli–Catanzaro 2-1: la scintilla di Lucca, il guizzo di Raspadori

- pubblicità -

DIMARO – Bastano sette minuti per spazzare via la delusione dell’esordio. Bastano due fiammate – firmate Raspadori e Lucca – per far vibrare ancora una volta il cuore dei tifosi azzurri, assiepati sugli spalti del campo di Dimaro con la fame di chi sogna in grande. Il Napoli di Antonio Conte, al secondo test pre-campionato, batte il Catanzaro 2-1 e inizia a mostrare, seppur a sprazzi, i primi lampi della rivoluzione.

Il tecnico salentino, uomo di visione e disciplina, guarda il campo con lo sguardo di chi sa cosa vuole. E i suoi rispondono subito. Al 5’, David Neres – elettrico, imprevedibile, devastante – spezza la linea difensiva calabrese con un assist al bacio per Giacomo Raspadori, che non sbaglia: 1-0 e l’urlo della Val di Sole si leva verso il cielo.

Passano appena due minuti e arriva anche il raddoppio: Lorenzo Lucca, il gigante dal cuore leggero, si prende di forza un rigore e lo trasforma con la freddezza di un veterano. Primo gol in maglia azzurra, primo abbraccio con la curva. È già Napoli nel cuore.

Il primo tempo è una sinfonia azzurra: palo di Beukema, quasi gol-capolavoro di Noa Lang, trame in velocità e pressing alto. De Bruyne – sì, proprio lui – sembra già vestito della maglia con naturalezza imbarazzante. Fa pressing, rifinisce, sradica palloni. È un regista offensivo e un mediano allo stesso tempo, un lusso per pochi.

Ma il calcio, si sa, non è mai solo spettacolo. Nella ripresa, complice un fisiologico calo di ritmo e alcuni cambi, il Catanzaro torna in partita. Iemmello approfitta di un’incertezza della retroguardia partenopea e accorcia le distanze. I giallorossi ci credono, spingono, sfiorano il pari. Ma la porta resta stregata.

Alla fine, triplice fischio e spettacolo pirotecnico. Letteralmente. Luci nel cielo di Dimaro a chiudere una serata che sa di ripartenza e speranza.

Il Napoli vince, ma soprattutto cresce. Neres incanta, De Bruyne dirige, Lucca si prende la scena. E Conte? Annuisce, prende appunti, osserva. Sa che la strada è lunga, ma che la direzione è quella giusta. Ora testa al Brest, prossimo appuntamento del precampionato.

Perché questo Napoli non vuole solo rialzarsi. Vuole tornare a dominare.

a cura di Jo D’Ambrosio