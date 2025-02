Napoli City Half Marathon: Boris Becker illumina la Family Run

- pubblicità -

Boris Becker illumina la Family Run&Friends della Napoli City Half Marathon. Sold out i pettorali per milleduecento persone iscritte alla corsa dedicata alle famiglie, ai bambini, ai nonni, ai cani ed alle carrozzine. I più piccoli accompagnati dai Supereroi di Sos Ospedale Santobono ets per la realizzazione dei progetti all’ospedale pediatrico di Napoli e dalle percussioni di PegaOnda che come un pifferaio magico ha accompagnato i partecipanti alla linea di partenza. Una fiume di milleduecento bambini che ha percorso i viali della Mostra d’Oltremare dopo aver ascoltato le parole di Boris Becker Ambasciatore di Fondazione Laureus Sport for Good Italia, l’associazione fondata 25 anni fa da Nelson Mandela nata da una sua frase: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”. Sport come strumento per abbattere qualsiasi forma di disuguaglianza. In quella occasione Mandela fece un appello alle grandi stelle dello sport e Becker rispose presente: “Sono tra i soci fondatori della Fondazione Laureus sul principio ispiratore che lo sport aiuta nel Mondo – ha detto dal palco – “Abbiamo 300 progetti in 40 nazioni, aiutiamo 6 milioni di bambini nel mondo, 2.500 in Italia. Ho cominciato a giocare a tennis a sei anni e da allora lo sport è stato sempre un momento fondamentale della mia vita“. Oggi un sorso di Napoli, dalla pizza all’incontro con gli amici di sempre: “Gianluca e Salvatore che quando arrivo a Napoli mi portano in giro nei fine settimana. Lo scorso anno mi sono sposato e sono andato in viaggio di nozze a Capri con mia moglie Lilian che oggi corre con me la Family Run“. E via immerso nell’atmosfera della Family Run: “Il valore della famiglia è molto importante, è sentito sia in Italia che in Germania. Lo sport è importantissimo perché così come ha cambiato la mia vita, può cambiare la vita di molti sia direttamente che indirettamente“. Infine un appello a fare sport: “Nella nostra era siamo tutti attaccati al telefono, ma solo in un corpo allenato pui avere una mente spiritualmente avanzata. Solo in un corpo sportivo puoi avere un corpo bellissimo“. Poi la festa con i bambini che hanno inondato i viali della Mostra d’Oltremare.

Nomi illustri come quello dell’ex tennista Boris Becker e numeri da record per l’edizione 2025 della Mezza maratona con 7000 runners provenienti da 102 Paesi, 42 atleti elite invitati, 420 volontari, 172 agenti della polizia municipale coinvolti, 44 espositori e 7 associazioni benefiche (tra queste Sostenitori Ospedale Santobono, Sport senza frontiere, Sport for good Italia, Cancer Sucks, Lega del Filo d’Oro, Realbuzz e Plastic free). Questa prima edizione ‘green’, vede l’utilizzo di 40mila bicchieri biodegradabili al posto delle bottiglie di plastica.

“C’è grande entusiasmo per questa tre giorni all’insegna dello sport e della famiglia – spiegano i vertici della MdO Remo Minopoli e Maria Caputo – E’ sempre una bella emozione quando in questi viali si riversano non solo atleti professionisti e amatoriali che vogliono mettersi in gioco, divertirsi e competere in modo sano, ma anche famiglie che decidono di condividere un’esperienza indimenticabile come la Family run. Lo sport unisce tutti e riesce a rafforzare anche i legami familiari attraverso la condivisione di momenti unici tra grandi e piccoli. E’ per questo che non ci meraviglia né la grande adesione alla City Half Marathon, né la partecipazione di 1200 persone alla Family run.

Lo sport linguaggio universale per promuovere il valore della solidarietà.

“Di appuntamenti come questi – concludono Minopoli e Caputo – ci entusiasma anche l’idea di poter essere utili e sostenere le associazioni che hanno deciso di partecipare . Lo sport è tutto, solidarietà, famiglia, gioco, sostegno, entusiasmo, ma anche disciplina e rispetto dell’altro. Non è un caso che i cancelli della Mostra d’Oltremare siano sempre, e da sempre, aperti ad eventi che promuovono valori universalmente condivisi”.