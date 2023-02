Napoli City Half Marathon e Peroni Nastro Azzurro 0.0% annunciano una nuova partnership, per brindare al futuro.

Meno di un mese alla Napoli City Half Marathon, l’appuntamento di domenica 26 febbraio è di quelli importanti e segnati con un cerchio rosso sul calendario da parte di migliaia di runner provenienti da tutta Italia e da oltre 53 nazioni nel mondo. Oltre alla mezza maratona prevista anche la Staffetta x 2 e la Family Run&Friends, di circa 2 km.

Un evento speciale, un percorso velocissimo, teatro nel 2022 del nuovo record italiano sulla distanza con 59’26” da parte dell’azzurro Yeman Crippa, gara che ha ricevuto la Bronze Label dalla World Athletics, federazione internazionale di atletica e le 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché insignita del Gold Label Fidal. Queste certificazioni attestano la qualità del percorso, dell’organizzazione tecnica, della promozione mediatica dell’evento e del territorio.

Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la nuova birra analcolica di Birra Peroni, è il nuovo partner della Napoli City Half Marathon, dopo che l’azienda italiana produttrice di birra aveva già confermato la propria vicinanza alle gare organizzate da Napoli Running Asd nel dicembre scorso in occasione della Sorrento Positano Panoramica.

Tutti i partecipanti alla gara troveranno il nuovo prodotto, Peroni Nastro Azzurro 0.0%, all’interno del pacco gara e avranno così l’occasione di assaggiare la birra analcolica dall’inconfondibile gusto Peroni Nastro Azzurro. Peroni Nastro Azzurro 0.0%, infatti, mantiene la sua promessa di gusto, praticamente identica al profilo di gusto di Peroni Nastro Azzurro, ma con lo 0.0% di alcol, grazie al nuovo processo di dealcolizzazione. Un nuovo prodotto che risponde alle nuove esigenze dei consumatori che richiedono un gusto autentico ma senza alcol. Peroni Nastro Azzurro 0.0% garantisce la stessa qualità superiore e lo stesso orgoglio italiano di Peroni Nastro Azzurro. Per vivere appieno ogni momento, anche con lo 0,0% di alcol.

Il brand accoglierà i visitatori già nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 febbraio all’Expo Village anche quest’anno posizionata alla Mostra D’Oltremare, ricreando l’experience e l’atmosfera di The House of Peroni Nastro Azzurro.

“Avere al nostro fianco una grande azienda come Birra Peroni e nello specifico il brand Peroni Nastro Azzurro 0.0% è un grande stimolo per organizzare il miglior evento di running di sempre a Napoli – fa sapere Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running Asd -. Con partner di questo livello possiamo solo crescere e insieme faremo squadra e renderemo grande Napoli con Napoli City Half Marathon che sta crescendo ogni anno di più e ha grandi obiettivi per il presente e per il futuro”.

“Siamo molto lieti di portare l’esperienza unica di Peroni Nastro Azzurro 0.0% in una manifestazione come la Napoli City Half Marathon” ha dichiarato Francesca Bandelli, Innovation & Marketing Director di Birra Peroni. “In un’atmosfera di festa e celebrazione dello sport, i consumatori avranno la possibilità di assaggiare la nuova Peroni Nastro Azzurro 0,0%, pensata e creata per rispondere alle esigenze contemporanee di gusto unico e inconfondibile della nostra birra ma con lo 0,0% di alcol”.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni tradizionali sono aperte, clicca QUI per la Napoli City Half Marathon , QUI per la promo (fino al 4 febbraio) combinata con Run Rome The Marathon del prossimo 19 marzo 2023 e QUI per la combinata con Brescia Art Marathon o Half Marathon del 12 marzo 2023.

IL PRODOTTO IN OMAGGIO – Peroni Nastro Azzurro 0.0% conserva i tratti caratteristici della Peroni Nastro Azzurro originale: la presenza del Mais Nostrano, eccellenza 100% Made In Italy coltivata in esclusiva per Peroni Nastro Azzurro e l’utilizzo di luppoli finemente aromatici contribuiscono a preservare il gusto secco e rinfrescante della premium italiana più bevuta al mondo. L’utilizzo di lieviti speciali all’interno del processo produttivo garantisce una fermentazione naturale e lo sviluppo di un grado alcolico inferiore a 0,5%.