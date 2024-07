Napoli, domani esordio stagionale contro Anaune Val di Non

L’intensità di lavoro fisico nelle ore di allenamento ovvero il culto della fatica hanno caratterizzato queste prime giornate vissute dai giocatori del Napoli al campo sportivo di Carciato. Insomma, il terreno di gioco è il centro nevralgico del ritiro dove gli azzurri trascorrono praticamente circa sei ore al giorno nelle doppie sedute tra mattina e pomeriggio.

Conte e il suo staff stanno preparando la squadra dotata di energia e forza per proporre un calcio aggressivo, intenso. Non a caso l’allenatore salentino ha più volte ribadito nelle sue conferenze stampa la necessità di mettere mano all’equilibrio difensivo dopo un campionato chiuso con l’undicesima difesa della serie A.

L’abbondante parte tattica alla vigilia della gara contro l’Anaune Val di Non coinvolge vari aspetti: pressione offensiva, costruzione del gioco e scivolamento difensivo. I sistemi di gioco sperimentati sono il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1, è probabile che Conte parta con la difesa a tre alternando nel corso dei due tempi tutto il proprio organico. La sfida sarà un’occasione importante per verificare il livello di condizione dopo la fatica profusa negli allenamenti nei primi cinque giorni in Val Di Sole. La preparazione è molto intensa, l’obiettivo è aumentare il livello di resilienza, ricorda il lavoro compiuto in altri sport.

Un Napoli modello Olimpiadi, potremmo definirlo a poco più di dieci giorni dalle Olimpiadi di Parigi e in attesa di Milano Cortina che vedrà coinvolto il Trentino.

L’Anaune Val Di Non, squadra che milita nel campionato di Eccellenza regionale in Trentino, rappresenta un consueto sparring partner del ritiro del Napoli a Dimaro. È storicamente la sfida in cui il Napoli si mette per la prima volta in mostra, è accaduto anche nell’estate del 2022, facendo conoscere al mondo un giocatore come Kvaratskhelia, determinante poi per il terzo scudetto.

Il campo sportivo di Carciato ancora una volta sarà testimone di una pagina di storia: il debutto in amichevole del Napoli di Conte. Sarà l’esordio assoluto in cui i tifosi azzurri potranno immergersi nel nuovo progetto tecnico guidato da Conte, assorbire le sue idee a poco meno di un mese dall’inizio della stagione, prima con l’impegno in Coppa Italia contro il Modena e poi la trasferta di Verona per aprire il campionato.

Il Napoli ha scelto una modalità innovativa per la fruizione televisiva della partita con l’app One Football. Tommaso Bianchini, chief revenue officer del Napoli, ha illustrato a Radio Crc questa nuova avventura: “Basta scaricare l’app, iscriversi e selezionare la partita da vedere e gli eventi che si vogliono seguire. Stiamo inserendo in tutte le attività social il link per l’acquisto del Summer Pass per vedere le quattro partite estive, si fa tutto in pochi passi. Ricordo che la prima amichevole contro l’Anaune si potrà vedere gratis”. Un’altra pagina storica, all’insegna della modernità con Dimaro Folgarida e la Val di Sole protagonisti.

Per l'esordio stagionale con la squadra locale dilettanti dell'Anaune Val di Non Asd. Inizio alle ore 18.00. I biglietti sono in vendita anche all'Ufficio turistico a Dimaro.

