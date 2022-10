Napoli, espugnato l’Olimpico, vittoria pesante contro la Roma.

Napoli batte Roma 1-0 (0-0) nel posticipo dell’11/a giornata d’andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma.

Il gol: nel secondo tempo Osimhen al 35′.

La gara è stata molto equilibrata anche se nel secondo tempo il Napoli ha creato diverse occasioni da gol mentre la Roma si è limitata a contenere.

“I titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio o a giugno. Dobbiamo mantenere i piedi per terra.

Zero presunzione o atteggiamenti da fenomeni”. Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma all’Olimpico.

“Non voglio parlare delle parole di Mourinho – prosegue -. Voglio parlare della mia analisi della partita: una sfida piena di trappole e la ‘mia’ squadra l’ha interpretata molto bene, anche se ci sono stati degli errori. Voglio fare un plauso alla mia squadra”.

Poi, su Osimhen aggiunge: “Abbiamo bisogno di lui. Per fare gol e fare queste accelerazioni improvvise che solo lui possiede. Quando metterà da parte le emozioni diventa fortissimo. Emozioni del tipo risolvere le partite da solo.

Anche di testa è fortissimo, uno dei più forti che abbia mai visto e pure in fase difensiva abbiamo bisogno della sua altezza”. (ANSA).

“Mi dispiace guardare lo sforzo notevole dei ‘miei’ giocatori perché, quando accumuliamo partite, poi andiamo in difficoltà.

Complimenti a loro che, però, sono riusciti a vincere senza meritare”.

Così Josè Mourinho ha commentato la sconfitta della Roma per 1-0 contro il Napoli.

“Abbiamo offerto una prestazione sufficiente per non perdere la partita – prosegue -. Ma, dopo tanti gialli, siamo rimasti in difficoltà, dopo è diventata più difficile, anche per la stanchezza; in panchina avevamo poche soluzioni. Karsdorp ha giocato titolare a sorpresa, non aveva i 90′ sulle gambe, così come Spinazzola. Anche Pellegrini mi ha chiesto il cambio per un problema al flessore, ma non l’ho tolto dal campo. Matic non stava bene. Chi faceva gol vinceva e alla fine lo hanno fatto loro”.

Sulle polemiche finali che hanno visto l’espulsione di Rapetti, preparatore atletico della Roma, conclude: “Irrati ha sbagliato, perché Lozano ha aggredito uno dei miei”. (ANSA).