Napoli Femminile premiato a Palazzo San Giacomo.

Giovedì mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Napoli, è stata premiata la squadra di calcio “Napoli Femminile” per il ritorno in serie A dopo la vittoria del Campionato di serie B



L’assessore allo Sport Emanuela Ferrante ha consegnato il riconoscimento ad una rappresentanza della squadra per la passione, la disciplina e la professionalità dimostrate in campo.

“Ho scoperto una realtà sportiva e calcistica davvero eccezionale –ha dichiarato l’assessore Ferrante– Investire sulle donne attraverso lo sport è una delle cose più importanti che voglio e devo fare come assessore. La nostra idea di sport non è tanto e soltanto vincere i campionati o le medaglie. Lo sport nella nostra città può essere la soluzione a tanti problemi, come ad esempio l’abbandono scolastico. Credo che con realtà come quella del “Napoli Femminile” debba essere aiutata perché il suo esempio positivo può ripercuotersi su tutto lo sport femminile napoletano. Ancora auguri per il prossimo traguardo, il Comune vi aiuterà e faremo di tutto per farvi giocare a Napoli e per farvi sentire la vicinanza di tutta la città”. Alla premiazione erano presenti il presidente della SSD Napoli Femminile Alessandro Maiello, il presidente della commissione sport Gennaro Esposito, il consigliere della Città Metropolitana delegato per lo sport, Sergio Colella, il presidente della FIGC Campania Carmine Zigarelli e l’allenatore Napoli Femminile Biagio Seno