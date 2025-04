Napoli fermato a Bologna

Il Napoli non sfrutta il mezzo passo falso dell’Inter a Parma non andando oltre ad un pareggio per 1-1 a Bologna nel posticipo del lunedì della 31/a giornata di Serie A e restando a 3 punti dai nerazzurri capolisti a 7 giornata dalla fine del campionato. Nel primo tempo meglio gli azzurri che passano con Anguissa al 18′, nella ripresa crescono i padroni di casa che trovano il meritato pari con Ndoye al 19′. I partenopei salgono a quota 65 in classifica, mentre i felsinei sono quarti con 57 punti, uno in meno dell’Atalanta e uno in più della Juventus.

Avvio di partita molto tattico con le due squadre che non lasciano spazi. Al 9′ ci prova Orsolini direttamente da calcio d’angolo con Scuffet che devia oltre la traversa. Al 12′ contropiede degli ospiti con palla da Lukaku a Neres, inserimento di McTominay ma il brasiliano non lo vede e l’occasione sfuma. Al 17′ il Bologna spinge sulla fascia destra con Holm, cross teso, bravo Scuffet a bloccare in uscita alta. Passa un minuto e gli azzurri sbloccano la partita. Incursione di prepotenza di Anguissa che coglie di sorpresa i due centrali del Bologna e si invola verso Skorupski, lo salta e deposita in rete per il vantaggio del Napoli.

Al 24′ finisce la partita di Skorupski costretto ad uscire per un infortunio, al suo posto Ravaglia. Al 28′ ci prova Dallinga che controlla un buon pallone in area e poi calcia al volo, conclusione oltre la traversa. Poco dopo la mezz’ora inserimento centrale di McTominay che riceve palla al limite dell’area e tira: Ravaglia si distende e devia in angolo. Al 41′ ancora una ripartenza degli azzurri con Lukaku che spizza di testa per Neres anticipato da Holm, ma sulla palla si fionda Politano che va a tu per tu con Ravaglia: spreca l’attaccante del Napoli, prima ancora di sentire l’arbitro fischiare il fuorigioco. Nel recupero del primo tempo Bologna vicinissimo al pareggio con una conclusione di Aebischer che finisce di un soffio oltre l’incrocio dei pali.

La squadra di casa parte forte nella ripresa alla caccia del pareggio. Al 4′ tentativo di Dallinga che va a colpire di testa su azione d’angolo, la conclusione manca di potenza e Scuffet para. Al 13′ ancora rossoblù in attacco, sugli sviluppi di un corner di Miranda, Olivera è decisivo nell’anticipare Orsolini. Un minuto dopo cartellino giallo per Di Lorenzo per un duro intervento su Ndoye. Il capitano azzurro era in diffida e salterà la sfida di lunedì prossimo con l’Empoli, sua ex squadra. Al 16′ pericoloso Orsolini che riceve palla sul secondo palo e conclude di mezzo volo di poco oltre la traversa.

Al 19′ il Bologna trova il pari con un splendido gol di Ndoye. Odgaard mette in mezzo un pallone rasoterra per l’attaccante svizzero che di tacco beffa Scuffet con la palla che tocca la traversa e finisce in porta. Al 25′ il primo cambio per Conte che inserisce Gilmour al posto di McTominay. Alla mezz’ora entra Raspadori per Neres. Al 32′ doppio cambio per Italiano: escono Orsolini e Dallinga, entrano Cambiaghi e Castro. Al 34′ giallo per Olivera per un intervento falloso sul neo entrato Cambiaghi. Il finale è tutto di marca rossoblù che chiudono gli azzurri nella loro metà campo.

Al 36′ salvataggio provvidenziale di Gilmour che anticipa Castro a pochi metri dalla porta. Al 41′ finisce la partita di Ndoye e Odgaard, al loro posto Dominguez e Fabbian. Al 43′ ammonito anche Anguissa per un fallo su Dominguez. Al 45′ Bologna vicino al vantaggio, con un colpo di testa di Holm, sul quale Scuffet compie un grande intervento e Castro non riesce a ribadire in rete. Al 47′ l’ultimo cambio della partita con Ngonge al posto di Politano. Nel finale c’è ancora tempo per un cartellino giallo ad Aebischer per un fallo su Gilmour e all’unica vera occasione del Napoli nella ripresa, con un tiro di Raspadori, deviato da Olivera, sul quale Ravaglia si supera e salva il risultato di parità.

Il vice allenatore del Napoli, in panchina a causa della squalifica di Antonio Conte, Cristian Stellini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna-Napoli. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Avevamo preparato questo tipo di partita con aggressività e gioco. Nella ripresa ci è mancato qualcosa. Abbiamo perso ritmo pensando a difenderci e abbiamo fatto fatica. Noi dobbiamo pressare a fare la partita, se ci manca questo non siamo più capaci di fare ciò che abbiamo fatto nel primo tempo. Dobbiamo crescere in voglia di giocare la palla”. Come stanno Buongiorno e McTominay? “McTominay ha preso una botta alla coscia e una al fianco ed è dovuto uscire. Buongiorno si è scaldato perché dovevamo avere la certezza che potesse giocare. Oggi dovevamo tenerlo in movimento e speriamo di riaverlo per la prossima”.

Sono mancati i rifornimenti a Lukaku nella ripresa? “Si perché il Bologna ci ha pressato forte. Non ci siamo mossi con la stessa qualità. Per i difensori del Bologna è stato più facile ed è stato anticipato più spesso. C’è anche merito del Bologna che ci ha fatto sbagliare di più”.

Che scatto deve fare questa squadra per fare lo step successivo? “Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante però siamo partiti per arrivare nelle prime quattro. E quello di oggi è un pounto importnate per questo obiettivo. Poi se miglioriamo in mentalità, riuscendo ad avere continuità e intensità di gioco potremo anche sognare”.