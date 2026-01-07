Napoli fermato dal Verona

- pubblicità -

Il Napoli rischia la sconfitta, ma grazie a un gran secondo tempo rimonta il Verona al Maradona oggi, mercoledì 7 gennaio, e trova il pareggio nella diciannovesima giornata di Serie A.

Dopo 9 minuti Di Lorenzo pesca l’inserimento puntuale di Elmas in area. Il macedone cerca la conclusione sul primo palo, Montipò devia in angolo

Al 16′ azione clamorosa del Verona. Orban lavora il pallone sulla destra e dà il via all’azione, poi Niasse crossa basso e Fresa trova una deviazione di tacco da applausi. Verona avanti

8 minuti più tardi l’arbitro Marchetti viene richiamato al Var per un possibile tocco di mano di Buongiorno in area del Napoli, viene concesso il rigore che viene trasformato da Orban

Partita subito in salita per gli azzurri, sotto 0-2 alla mezz’ora in virtù del gran gol di tacco di Frese e del rigore (contestato) segnato da Orban.

Occasione Napoli al 34′, Di Lorenzo crossa per Hojlund. Il danese colpisce di testa ma non trova la porta, palla fuori

La squadra di Conte torna in campo per la ripresa con un nuovo spirito e accorcia subito le distanze con un gran colpo di testa di McTominay.

Angolo dalla sinistra e stacco di testa di McTominay per accorciare le distanze

Cross dalla destra col mancino di Politano al 72, mischia in area e deviazione-gol di Hojlund. Proteste gialloblù per tocco di mano dell’attaccante e controllo Var: rete annullata

Al 76′ Altro gol annullato agli azzurri. Punizione dalla sinistra e mischia: McTominay gira in rete dopo l’assist di Rrahmani, ma il centrale azzurro era partito in fuorigioco

Poi, la rete decisiva di Di Lorenzo all’82’ per il pareggio, nonostante gli assalti azzurri nel recupero.

Conte aggancia al momento il Milan a 38 punti, ma manca il sorpasso sull’Inter (impegnata con il Parma in serata).

Nella prossima giornata di Serie A, domenica 11 gennaio, in serata, il big match di San Siro tra Inter e Napoli.

Ai microfoni di DAZN si presenta mister Antonio Conte

“Per come si era messa partita potevamo anche perdere la partita – esordisce -. Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, perché sappiamo che è importante”.

“Scontro dialettico con l’Inter su chi è favorito? A me non interessa chi è favorito – continua il tecnico -. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, perciò andremo a Milano con forza, voglia e determinazione, sapendo che su queste partite ci sarà sempre un’attenzione mediatica sopra le righe”.

Per poi concludere: “Ho semplicemente ricordato la storia dei top club. Io dico quello che penso, ma voi poi siete bravi a rigirare sempre la frittata. Questo mi succede solo qui in Italia, perché in Inghilterra non capitava mai. Forse recupereremo Neres, ma potremo contare anche su Mazzocchi, che sconta la squalifica”.