Napoli formato Manchester

Buona la prima per il Napoli che batte 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nella prima giornata della Serie A 2025/26. Oggi, sabato 23 agosto, gli azzurri di Conte, campioni d’Italia in carica, sfoggiano una prova convincente superando gli emiliani di Grosso, neopromossi, con un gol per tempo grazie alle reti di McTominay al 17′ e De Bruyne al 57′, a segno all’esordio in maglia azzurra e nel campionato italiano, e conquistando così i primi tre punti del loro campionato. Nell’altra partita delle 18.30 soltanto 0-0 tra Genoa e Lecce.

Partenza sprint degli ospiti che dopo nemmeno un minuto vanno vicini al vantaggio. De Bruyne si coordina al volo dopo un colpo di testa della difesa del Sassuolo, ma manda alto. Al 12′ l’ex Manchester City è ancora decisivo con un passaggio illuminante che manda al tiro Rrahmani, con la sua conclusione a lato di poco. Al 17′ arriva il vantaggio dei partenopei. Politano lavora palla dalla destra e crossa col mancino, inserimento con tempi perfetti di McTominay e palla in rete di testa. Sul finale di tempo il Napoli a un passo dal raddoppio ancora con il centrocampista scozzese: tiro a giro dal limite da posizione centrale, conclusione forte e angolata, solo la traversa gli nega il gol.

In avvio di ripresa Berardi prova a scuotere il Sassuolo, raccoglie palla sulla sinistra dell’area, molto defilato, e fa partire il mancino dritto sul secondo palo, palla larga, ma non di molto. Dopo due minuti altro ‘legno’ per gli ospiti. Questa volta è McTominay a servire Politano che prova il mancino a giro da posizione centrale: il tiro, complice la deviazione di Doig, colpisce il palo. Poi Lucca prova il tap-in da pochi passi ma senza riuscire a coordinarsi bene.

I tempi sono maturi per il raddoppio che arriva al 12′ dall’uomo più atteso: De Bruyne.Il belga sfoggia una delle sue solite punizione, calciata dalla fascia sinistra col destro a rientrare. La traiettoria, insidiosa, non trova nessun compagno al centro ma si infila sul secondo palo battendo Turati. Termina quindi 2-0 per il Napoli.

Nel post-partita di Sassuolo-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Cosa c’è da migliorare? “C’è sempre spazio per miglioramenti. La partita l’abbiamo affrontata col piglio giusto sin dall’inizio e abbiamo fatto capire che volevamo dare un’impronta e far capire che c’era un prosieguo. Anche formazione iniziale, a parte De Bruyne erano tutti ragazzi dell’anno scorso. Mi sto basando sulle certezze dell’anno scorso. Dei nuovi giocatori che abbiamo preso c’erano solo Kevin oggi. Da due settimane a questa parte stiamo cercando la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti che erano stati fondamentali l’anno scorso con l’aggiunta di Kevin. Un allenatore deve cercare sempre la soluzione giusta non snaturando le caratteristiche dei giocatori. Stiamo facendo questo, è da poco che stiamo lavorando, ma penso che abbiamo visto cose interessanti. Nella costruzione potevamo giocare più in verticale velocizzando, invece di controllarla. Alle volte abbiamo interrotto situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Comunque è la prima partita, sono contento, ho visto lo spirito giusto. Quello che ho chiesto ai ragazzi è che lo spirito, la cattiveria e l’attenzione devono essere quelli dell’anno scorso. Si attacca tutti insieme e si difende tutti insieme”.

McTominay è quasi una seconda punta.

“Parliamo di sfruttare le caratteristiche dei calciatori, Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante e ha anche il tiro da fuori. Il gol è una situazione che proviamo in allenamento, bravo anche a Politano e al movimento di Lucca. De Bruyne ha caratteristiche diverse, gli piace manovrare e difficilmente attacca l’area di rigore e cerchiamo di coprire tutte le zone“.

Oriali ha dato l’Inter in pole position, lei come la vede?

“Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza e poi ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate“.