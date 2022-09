Napoli, gli acquisti per la nuova stagione calcistica

Dai primi anni della presidenza di Aurelio De Laurentiis, la società sportiva calcio Napoli ha visto una trasformazione e una maturazione in campo che non si vedeva da quando la maglia numero 10 era vestita da Maradona.

La società sportiva partenopea ha visto passare campioni di caratura internazionale, che hanno contribuito al successo del sogno azzurro, ma ora è arrivato il momento di delineare il futuro della squadra. In questa nuova stagione calcistica 2022/23, sembra che per il Napoli le cose stiano cambiando e che si sta aprendo un periodo di rivoluzione interna che porterà a un nuovo ciclo.

Il Napoli punta sui giovani

Chiusa una porta si apre un portone: il noto proverbio sembra essere il motto del Napoli per la prossima stagione. Dopo gli anni d’oro di Insigne, Ruiz, Koulibaly e Mertens, il Napoli volta pagina e investe nel settore giovanile. Gli azzurri hanno cambiato metà squadra, perdendo alcuni dei giocatori di punta degli ultimi anni. Ma in una visione a lungo termine, la strategia del Napoli potrebbe risultare vincente.

Oltre a concentrarsi sul vivaio, il bacino dove far crescere e maturare le nuove leve del calcio e futuri campioni, la squadra partenopea ha scelto di puntare sui giovani giocatori, anche per mettere un freno alla crescita smisurata del tetto ingaggi.

Scopriamo chi sono i giovani azzurri, ovvero i nuovi talenti del Napoli da tenere d’occhio nella stagione calcistica appena iniziata.

I migliori acquisti del Napoli 2022

Il nuovo difensore del Napoli è Kim Min-Jae , sfilato al Fenerbahce per 20 milioni di euro. il giocatore sud coreano classe 95 vestirà la maglia azzurra per i prossimi 3 anni, con la possibilità di prolungare il contratto di altre due stagioni. Il nuovo difensore del club si è fatto subito notare con un gol di testa durante il match Napoli – Monza .

, sfilato al Fenerbahce per 20 milioni di euro. il giocatore sud coreano classe 95 vestirà la maglia azzurra per i prossimi 3 anni, con la possibilità di prolungare il contratto di altre due stagioni. Il nuovo difensore del club si è fatto subito notare con un gol di testa durante il match . Sostituire Lorenzo Insigne non è un compito facile, ma se a farlo è Khvicha Kvaratskhelia , uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, siamo in mani sicure. Kvara, diminutivo del cognome dell’attaccante georgiano, è stato inserito dalla UEFA nella lista dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020 e sta già mantenendo questa promessa. Colpo grosso per il Napoli, che si aggiudica alla modica cifra di 10 milioni di euro un potenziale grande talento che sentiremo nominare spesso nei prossimi anni.

, uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, siamo in mani sicure. Kvara, diminutivo del cognome dell’attaccante georgiano, è stato inserito dalla UEFA nella lista dei per la stagione 2019-2020 e sta già mantenendo questa promessa. Colpo grosso per il Napoli, che si aggiudica alla modica cifra di 10 milioni di euro un potenziale grande talento che sentiremo nominare spesso nei prossimi anni. Lo scorso 11 agosto Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Salvatore Sirigu nel club azzurro. Il portiere sardo classe ‘87 ha giocato l’ultima stagione al Genoa dopo anni di militanza tra le file del Torino. Sirigu rimarrà al Napoli per un anno con un contratto che prevede il rinnovo per il secondo.

Il Napoli ha dato prova della sua forza in entrambe le partite giocate finora in Champions League: dopo la schiacciante vittoria per 4-1 contro il Liverpool il 7 settembre, ha battuto anche i Rangers 3-0 nella partita del 13 settembre. Al momento le scommesse sulla Champions League vedono il Napoli ancora indietro rispetto alle big: la quota per la vittoria dei partenopei è 33, mentre tra i favoriti troviamo il City a 3, seguito da Bayern Monaco e PSG dati a 6.