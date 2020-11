Napoli, Hysaj positivo in Albania. Febbre per Bakayoko ma sarebbe influenza stagionale.

In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Lo rende noto il Napoli.

Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. Hysaj ha giocato nei giorni scorsi I match con l’Albania in amichevole contro il Kosovo e in Nations League Coburn il Kazakistan. (ANSA).

“Ciao a tutti, volevo solo dire che sono risultato positivo al Covid-19 ma grazie a Dio sto bene, sono asintomatico e tornerò al più presto. Mi raccomando usate sempre le mascherine e proteggetevi!”. Così Hysaj ha annunciato si Unstagram di essere positivo al coronavirus.

Nel frattempo preoccupano anche le condizioni di Tiemouè Bakayoko. Come il resto del gruppo squadra, il francese è risultato negativo all’ultimo tampone, ma avrebbe la febbre ed è tenuto sotto osservazione insieme a Fernando Llorente, anche lui alle prese con un lieve stato influenzale.

E dalla Colombia arrivano notizie non buone su Ospina, il portiere non è stato schierato contro l’Ecuador per un problema muscolare.