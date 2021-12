Napoli, Insigne positivo al covid.

Lorenzo Insigne ha il Covid. Il capitano del Napoli nelle ultime ore, ha presentato sintomi influenzali. Ad annunciare la positività del capitano è la società: “In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Solo qualche ora fa, la stessa SSC Napoli, aveva parlato di “esito dubbio” nel report dell’allenamento odierno, in vista della partita di domani contro lo Spezia. “Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigienico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata”, recita il comunicato.