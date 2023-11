Napoli, oggi De Laurentiis incontra Mazzarri, è lui l’alternativa a Tudor

Se ieri sera sembrava fatta per l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina del Napoli oggi si fa largo la pista del ritorno di Walter Mazzarri, che subentrò nell’autunno 2009 a Roberto Donadoni e che rimase sulla panchina del Napoli fino al 2013 (quando al tecnico livornese fu offerta la panchina dell’Inter) portando la squadra azzurra a centrare la storica qualificazione in Champions League ed a vincere il primo trofeo dell’era post fallimento, la Coppa Italia 2011-2012 ottenuta superando in finale la Juventus di Conte.

Dopo l’Inter, due stagioni in chiaroscuro culminate con l’esonero all’inizio della terza con il ritorno di Roberto Mancini (in un periodo in cui la società stava passando di mano dallo storico patron Massimo Moratti all’indonesiano Erik Thohir) l’esperienza inglese al Watford per poi tornare in Italia con esperienze non proprio esaltanti al Torino ed al Cagliari, entrambe concluse con l’esonero.

Oggi è in programma un incontro con Mazzarri e quindi verrà presa una decisione, la squadra torna ad allenarsi domani ed è praticamente certo che a dirigere l’allenamento non sarà Rudi Garcia, che è tornato nella sua Nizza.

In giornata la decisione definitiva.