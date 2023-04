“Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, su Twitter pubblica la foto che sancisce la pace tra il club e il ‘cuore’ del tifo partenopeo. Nelle ultime settimane, il clima allo stadio Maradona è stato caratterizzato da tensione e freddezza. In un contesto complesso, è stata disposta anche la scorta per De Laurentiis.

Advertisements