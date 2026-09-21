Napoli, pari a Firenze

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Gara divertente e combattuta tra la Fiorentina di Vanoli e il Napoli di Allegri al Franchi. Finisce 1-1 con un punto a testa per le due squadre, ma con tante occasioni fallite e tre legni colpiti: due traverse per la Viola e un palo per il Napoli.

Con questo pareggio la squadra di Vanoli si porta a 4 punti mentre quella di Allegri sale a 7.

Napoli in vantaggio al 23′ con Gilmour con un bel tiro di piatto al volo su angolo di Politano, poco prima Olivera al 22′ di testa aveva colpito il palo, ma prima la Fiorentina aveva fallito due occasioni con i legni colpiti da Atta al 18′ e Fagioli al 20′.

Il pareggio dei padroni di casa arriva nella ripresa, al 51′ con Jimenez che conclude dal limite e trova la deviazione di Rafa Marin che beffa Milinkovic-Savic.

Diverse occasioni anche nella ripresa ma De Gea e Milinkovic sono bravi e attenti.

Dopo la sfida tra Fiorentina e Napoli, finita 1-1, ecco le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita tecnica, credo che dobbiamo essere più cattivi sotto porta, troppe volte mandiamo palla in area ma non riusciamo a chiudere. Dipende sempre da come attacchi la partita”.

La squadra ha provato a vincerla nel finale.

“Se non siamo arrabbiati oggi, dopo non essere riusciti a vincere contro una buona squadra come la Fiorentina, sicuramente vuol dire che dobbiamo crescere. Non basta tenere il 70% del possesso palla se non concretizzi”.

Negli ultimi metri è venuta a mancare qualità?

“Ci alleniamo per migliorare tutto, dobbiamo avere più attenzione perché nell’ultimo minuto e mezzo abbiamo perso palla banalmente. Non c’è la scusa della stanchezza”.

Il bilancio dopo queste giornate è positivo?

“Credo che quest’anno il campionato sia molto difficile. Noi l’unica cosa che possiamo fare è recuperare giocatori, non solo per bravura, ma per caratteristiche: oggi dobbiamo uscire dal campo arrabbiati. Potevamo fare meglio, altrimenti diventa un problema”.

Hojlund ha soddisfatto le richieste?

“Si è impegnato. Poi ci sono delle azioni in cui ha avuto difficoltà, si è intestardito su alcune scelte ma deve rimanere sereno e tranquillo. Ha già segnato e può solamente crescere, Lucca è entrato bene: bisogna lavorare sui nostri limiti. Se lo facciamo, possiamo fare delle cose buone. Se pensiamo di essere tanto più brvai degli altri, poi questo aspetto lo paghi”.