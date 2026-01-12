Napoli, pari con l’Inter nel big match di San Siro

- pubblicità -

Finisce 2-2 Inter-Napoli, big match di Serie A di oggi, domenica 11 gennaio. A San Siro, è un botta e risposta continuo tra i nerazzurri e la squadra di Conte. Apre i giochi Dimarco, che in avvio fa 1-0 con un gran sinistro in diagonale.

Al 26′ pareggia i conti McTominay, con una zampata in area su assist di Elmas.

Nella ripresa, il rigore di Calhanoglu (tra le proteste dei partenopei, con espulsione del tecnico Antonio Conte) vale il 2-1 al 73′, ma McTominay è scatenato e alla prima occasione utile fa 2-2 con un altro guizzo da centravanti puro.

L’Inter resta prima a 43 punti, il Napoli è terzo a quota 39.

Parte forte il Napoli, Di Lorenzo apre per Hojlund, che prova la conclusione con la punta. Para Sommer, ma l’attaccante era partito in fuorigioco

Colpisce subito l’Inter. Al 10′ Zielinski ruba palla a McTominay, appoggia a Lautaro che lancia Thuram, il francese serve Dimarco, l’esterno nerazzurro beffa Milinkovic-Savic con un diagonale perfetto dalla sinistra

Partenza molto ambiziosa del Napoli, ma l’Inter riesce a colpire al primo affondo

Altra grande azione dell’Inter sulla corsia di sinistra. Dimarco imbuca per Thuram, che serve Bastoni. Il difensore nerazzurro viene murato da Juan Jesus sul più bello e il pallone arriva fuori area a Calhanoglu. Il turco non si fa pregare e ci prova, ma il destro è alto

L’Inter sta giocando benissimo. Azione tutta da prima dalla sinistra: Dimarco per Thuram, poi Calhanoglu e di nuovo Thuram che serve Lautaro. Il Toro non trova la conclusione giusta in area, para senza problemi Milinkovic-Savic

Pallino del gioco sempre nelle mani dell’Inter, dominante soprattutto a centrocampo in questa fase. La squadra di Chivu ci prova ora per la corsia di destra, cercando di sfondare con Luis Henrique. Regge la difesa azzurra

Ecco il Napoli. Al 26′ Elmas scambia con Spinazzola sulla sinistra e poi serve McTominay: lo scozzese è glaciale in area e infila Sommer alla prima palla utile. Partita intensissima, risposta di cuore del Napoli

Come l’Inter aveva colpito nel momento migliore del Napoli, fanno lo stesso gli azzurri. La squadra di Conte trova la grande reazione proprio nel momento migliore dei nerazzurri. Esultanza rabbiosa di Conte

Calhanoglu prova l’imbucata per Bisseck, ma Juan Jesus è attento

Cross dalla destra e colpo di testa Thuram a centro area. Milinkovic-Savic si allunga e devia in angolo con un gran colpo di reni a fine primo tempo

Inizio secondo tempo, ancora partenza Napoli, Akanji perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo e ne approfitta Hojlund, che lancia l’azione dei suoi. Salva Bastoni sul cross di Spinazzola

Poi Di Lorenzo si divora in maniera clamorosa il gol dell’1-2 con un colpo di testa totalmente sbagliato da posizione ottima. Inter in sofferenza

Il pallino del gioco è tutto del Napoli in questo avvio di ripresa. Inter in difficoltà, Chivu ragiona sui primi cambi, entra Mkhitaryan per uno spento Zielinski

Grande chance per Lautaro, che aggancia il pallone a due passi da Milinkovic-Savic. Salvataggio provvidenziale di Rrahmani

Check Var al 69′ per un pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan. Doveri va a rivederla al monitor, Doveri va alla on field review. Calcio di rigore per l’Inter, viene espulso intanto Conte per proteste. Va Calhanoglu sul dischetto, il turco trasforma.

Cambia il Napoli. Dentro Lang per Beukema

Ancora McTominay e pareggia il Napoli con un gran cuore all’81. Assist di Lang, appena entrato, doppio errore di Bisseck

Nel recupero palo di Mkhitaryan. Si salva il Napoli

Le due squadre torneranno in campo mercoledì 14 gennaio per recuperare le partite non giocate a causa della Supercoppa Italiana. Il Napoli ospiterà il Parma alle 18:30, l’Inter ospiterà il Lecce alle 20:45.

Antonio Conte è una furia e viene espulso per proteste. Prima di uscire dal campo, il tecnico del Napoli ha un faccia a faccia con il quarto uomo Colombo, poi calcia stizzito un pallone e urla a più riprese “Vergognatevi” all’indirizzo della squadra arbitrale. Un episodio che farà discutere (e non poco) nel post-partita. Pochi minuti dopo il rosso all’allenatore azzurro, il secondo sigillo di McTominay per il 2-2 finale.

Dopo la partita, come già accaduto in passato dopo altre espulsioni, Conte ha deciso di non rilasciare interviste. Ai microfoni di Dazn si è presentato così il suo vice Cristian Stellini: “Rigore? Non commento, passerei oltre perché veniamo da una settimana complicata. La prestazione della squadra è stata ottima e la reazione dopo il rigore ci dà grande fiducia e forza. Anche oggi, su un campo difficile e contro una squadra forte, il Napoli ha dimostrato di meritare lo scudetto dell’anno scorso. Mister Conte? C’è grande soddisfazione per la reazione. Abbiamo visto l’episodio e non lo commentiamo, anche perché sennò dovremmo riavvolgere il nastro e non vogliamo farlo”.