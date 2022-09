Napoli, passo falso in casa, solo un pari con il Lecce.

Il Lecce frena sull’1-1 Napoli al Maradona nella quarta giornata del campionato di Serie A.

Al gol di Elmas risponde Colombo (che sullo 0-0 si era fatto parare un calcio di rigore da Meret, penalty accordato per un intervento maldestro di Ndombelè) con un eurogol.

Nel secondo tempo Spalletti prova ad aggiustare la squadra inserendo anche Kvaratskhelia ma il georgiano non punge, sempre ben marcato.

“Cosa è mancato? La velocità della giocata e in quel caso diventi prevedibile”.

Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo il pari in casa con il Lecce.

“Le distanze di squadra si vengono ad allungare, quando perdi palla non riesci a fare la riaggressione veloce. Il primo tempo si costruiva lento, loro ci hanno portato in giro perchè non eravamo corti. Siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio, loro poi si sono chiusi ed è diventato difficile”.

(ANSA).