Napoli, prima vittoria in Champions

Il Napoli soffre, ma vince la prima gara in casa in Champions League, battendo 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund su doppio assist di De Bruyne.

I campioni d’Italia conquistano i primi 3 punti in classifica.

Hojlund sblocca il risultato al 36′. Anguissa recupera palla al limite della sua area, serve De Bruyne che guida il contropiede azzurro e lancia in profondità l’attaccante: il danese indovina il rasoterra vincente che vale l’1-0. Lo Sporting pareggia al 62′: leggerezza di Politano, che commette fallo in area su Araujo. Rigore per i portoghesi, il neoentrato Suarez realizza spiazzando Milinkovic-Savic.

Conte corre ai ripari, cambiando modulo con l’inserimento di Neres e Lang. Al 79′ il gol partita. Sugli sviluppi di un angolo, ancora De Bruyne pesca Hojlund in area con un cross tagliato, colpo di testa che vale il 2-1. In pieno recupero prima e unica parata di Milinkovic-Savic, che salva il risultato al 94′, respingendo un colpo di testa ravvicinato.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 nella gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona: “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, di spessore. Siamo stati molto bravi perché abbiamo vinto da squadra nonostante le difficoltà e l’emergenza, è cambiata completamente la linea difensiva rispetto all’anno scorso. Da parte di tutti ci sono state delle ottime risposte, anche da chi è entrato. Abbiamo questo spirito, dispiace aver concesso quei due gol a Milano ma forse quella sconfitta ci ha dato una spinta e una carica che stasera abbiamo avuto. Se non fossimo stati squadra sotto tutti i punti di vista oggi sarebbe stata dura, vista la qualità dell’avversario”.

De Bruyne può essere trascinante per la squadra?

“Kevin rispetto agli altri otto acquisti che sono arrivati viene da una realtà ed esperienze consolidate, è stato 10 anni al City e ha giocato ad altissimi livelli. Alla squadra chiedo la giusta grinta e determinazione che unita alla qualità ci permette di alzare il livello. Non ho niente da dirgli, è un bravissimo ragazzo che si impegna, capisco che tutti vogliono giocare ma le sostituzioni vanno fatte per cercare di vincere. Voglio vedere sempre quella cattiveria e quell’attenzione sia in fase offensiva che in quella difensiva, nessuno escluso”.

Cosa è migliorato rispetto alla partita col Milan?

“A me la prestazione di Milano non è dispiaciuta affatto, però su quei due gol potevamo fare meglio. Si cerca sempre di essere costruttivi sulle cose negative per cercare di migliorare. Se va sotto di due gol a San Siro diventa difficile risalire la corrente, però anche in 10 contro 11 l’abbiamo comandata e questo è uno step in avanti che stiamo facendo rispetto all’anno scorso. Oggi la squadra, nella gestione e nel comandare la partita la vedo più matura, nello stesso tempo la squadra non deve perdere la sana paura di perdere gol. L’immagine di Leao inseguito da sette giocatori avvelenati dimostra il giusto atteggiamento che devono avere i ragazzi, se l’avessimo avuto dall’inizio forse sarebbe stata un’altra partita”.

McTominay potrebbe essere arretrato in mediana?

“Assolutamente, quando ho sostituito De Bruyne siamo passati al 4-3-3 con Kevin mezzala insieme ad Anguissa e Lobotka play. Noi abbiamo due opzioni: sia giocare con quattro centrocampisti e dobbiamo continuare su questa strada perché abbiamo margini di miglioramento ma possiamo giocare anche col 4-3-3 che può essere più tecnico e qualitativo però ci deve essere sempre grande equilibrio. La strada è tracciata a prescindere, stiamo cercando di implementare ancora alcune cose, chiaramente con quattro centrocampisti il nostro gioco può essere ancora più dominante ma l’uno contro uno lo abbiamo solo da una parte. C’è un anno di lavoro alle spalle e questo mi aiuta a fare sia una cosa che l’altra”.