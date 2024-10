Napoli, prove di fuga

- pubblicità -

Nella partita inaugurale della settima giornata di campionato, il Napoli ha ottenuto una vittoria significativa contro il Como, con un punteggio finale di 3-1. Questo successo segna un altro passo avanti nella stagione del Napoli, sotto la guida dell’allenatore Antonio Conte, e rafforza la loro posizione in testa alla classifica, in attesa delle partite delle concorrenti. Nonostante il risultato finale, la partita non è stata semplice per il Napoli.

Il Como ha dimostrato di essere un avversario difficile, grazie alla solidità della sua formazione e agli schemi efficaci sviluppati sotto la guida di Fabregas. Durante il primo tempo, è stato il Como a dominare il campo, mettendo in mostra superiori capacità tecnico-tattiche e mettendo in difficoltà i padroni di casa.

Dopo un rapido vantaggio del Napoli, arrivato solo 25 secondi dall’inizio, il Como ha reagito con determinazione e carattere. Al 32esimo minuto, Paz ha quasi raggiunto il pareggio, colpendo il palo e dimostrando la vivacità della squadra ospite. Il pareggio è arrivato finalmente al 43esimo minuto grazie a un eccellente tiro diagonale di Strefezza, chiudendo così il primo tempo sull’1-1, un risultato giustificato dalla performance di entrambe le squadre.

Nella ripresa, il Napoli ha mostrato un netto miglioramento. Al 53esimo minuto, un rigore trasformato da Lukaku ha dato nuova energia alla squadra napoletana. Da quel momento, il Napoli non si è limitato a difendersi, ma ha continuato a cercare il gol, creando diverse occasioni pericolose. Il terzo gol è arrivato grazie a David Neres, appena entrato in campo, che ha ulteriormente consolidato la vittoria del Napoli. Neres ha avuto anche l’opportunità di segnare una doppietta verso la fine della partita, sfiorando il gol al 96esimo minuto. Questo risultato rappresenta la quinta vittoria per Conte nelle ultime sei partite, con l’aggiunta di un pareggio.

Mentre il primo tempo ha visto un Como molto competitivo, nella seconda metà del gioco la squadra è apparsa meno incisiva, cedendo il passo a un Napoli più determinato e incisivo.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

Qual è il suo giudizio sulla prestazione della squadra in questa partita?

“Abbiamo fatto il nostro dovere. Se all’inizio dell’anno mi avessero chiesto di avere un andamento così, sarebbe stato difficile pensare che tutto ciò potesse accadere. Tuttavia, penso che siamo stati bravi e che questo sia frutto del tanto lavoro che stiamo facendo, della disponibilità di questi ragazzi e della nostra voglia di lavorare. Sappiamo che c’è tanta aspettativa in questa piazza bella e importante, e vogliamo regalare loro delle belle partite.”

Come valuta l’impatto di David Neres nella squadra?

“L’impatto di David Neres è stato veramente importante. Ha sfiorato un altro gol e ha anche infortunato un avversario. Quando ci sono queste cose, mi danno motivo di soddisfazione e gioia. Tutti, anche chi parte nella formazione iniziale, sanno che c’è competizione e il livello sale. Questo aumenta l’attenzione, la voglia e la determinazione.”

Politano e Neres: come gestisce le gerarchie in attacco?

“Voglio fare un elogio a Matteo Politano, che ho trovato molto più maturo rispetto a quando l’avevo all’Inter. Oltre alle sue qualità tecniche, abbina una grandissima attenzione tattica e una condizione fisica importante. David si sta ritrovando dopo alcune stagioni difficili e sta lavorando sodo. È molto applicato sia in fase offensiva, dove ha qualcosa di importante e di diverso, sia in fase difensiva, dove non possiamo concedere uomini.”

Come si sente riguardo alla competizione interna tra i giocatori?

“Sono molto contento di chi sta dietro. Oggi potrei parlare di David, di Neres, della crescita di Ngonge che è stato convocato in Nazionale, e di Gilmour, che sta facendo un lavoro strepitoso. Questa sana competizione è la cosa migliore per un allenatore. Prima della partita, mi viene mal di testa pensando ai cambi e a chi merita più spazio. Tuttavia, mi fa piacere vedere che chi gioca sa che deve dare il massimo, perché dietro ci sono giocatori che meritano di scendere in campo.”

Qual è la sua visione per il futuro della squadra?

“La crescita dei giocatori è fondamentale. Le risposte che mi danno quando entrano in campo, come stasera, mi lasciano veramente soddisfatto. Vogliamo continuare su questa strada, migliorando ogni giorno e mantenendo alta la competitività all’interno della squadra.”