Napoli-Salernitana, si lavora per lo spostamento a domenica, ieri ed oggi vertice in Prefettura.

Tra oggi e domani si saprà quando verrà disputata Napoli-Salernitana, partita che verosimilmente darà il via alla festa scudetto tanto attesa in città.

Il punto della situazione: Napoli-Salernitana è prevista per sabato alle 15, perchè il Napoli sia matematicamente Campione d’Italia già questo weekend deve battere i granata nel derby e sperare che la Lazio non vinca a Milano contro l’Inter. Quest’ultima partita è in programma domenica alle ore 12:30.

Il Comune di Napoli ha quindi chiesto, di concerto con la Società Sportiva Calcio Napoli, di spostare la gara con la Salernitana di 24 ore, in modo da poter concentrare gli eventuali festeggiamenti nella sola giornata di domenica e di poter dare inizio alla festa allo stadio Maradona.

A Napoli peraltro nel weekend che sta per arrivare è in programma anche il Comicon, la fiera internazionale del fumetto che richiama tantissime persone alla Mostra d’Oltremare, quindi nelle immediatissime vicinanze dello stadio, andando quindi a creare difficoltà nella gestione dell’ordine pubblico.

La Lega Serie A, almeno per il momento, ha fatto sapere che il programma della 32a giornata di campionato resterà invariato.

Tuttavia, una sponda al Comune potrebbero offrirla il Ministero dell’Interno, con l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, e quindi la Prefettura e la Questura.

Se fosse emessa un’ordinanza che imponga lo spostamento della partita per motivi di ordine pubblico da parte della Prefettura, la Lega Serie A non potrebbe che adeguarsi, come dalle dichiarazioni del presidente Casini: “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà”, ha detto.

Un eventuale spostamento di 24 ore influirebbe anche sul turno infrasettimanale successivo che vedrebbe la squadra di Spalletti impegnata in trasferta ad Udine nella giornata di martedì.

Inoltre c’è la questione dei diritti di trasmissione: lo slot della domenica alle 12:30 fa parte del pacchetto di co-esclusiva i cui diritti sono sia di Dazn sia di Sky. Per superare questo stallo la partita potrebbe essere disputata domenica alle 15.

Ieri c’è stato un vertice in Prefettura, le soluzioni allo studio sono due la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio domenica alle 12:30 oppure il Napoli domenica alle 15. Il Prefetto di Napoli parlerà con la Lega calcio e con il Ministro Piantedosi per capire la fattibilità dell’ipotesi.

La soluzione alternativa, anche se poco praticabile, è quella di aprire lo stadio domenica e far vedere la partita Inter-Lazio su dei maxischermi e poi aspettare l’arrivo della squadra per dare il via ai festeggiamenti allo stadio.

Oggi è previsto un nuovo vertice in Prefettura. “Abbiamo anticipato a oggi l’incontro proprio per arrivare preparati. È la Lega che determina eventuali spostamenti, non possiamo spostarle noi le partite. Stiamo facendo delle valutazioni di ordine pubblico. Il comicon? Ha utenza differente, ci stiamo organizzando in considerazione del risultato della scorsa partita. Ci sarà una concomitanza di eventi a Napoli nel weekend e verranno fatte valutazioni. Maxi Schermo al Maradona durante Inter-Lazio? Al momento non ne abbiamo ancora parlato.

La Lega ha negato il rinvio? Non lo ha detto direttamente, ma tenete presente che martedì il Napoli dovrebbe giocare a Udine, servirebbe un doppio spostamento. Noi faremo le valutazioni di ordine pubblico. Non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Conoscendo Napoli ci saranno 48 ore molto lunghe” Così il Prefetto Claudio Palomba.