Napoli shock, sconfitta a Venezia

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Clamoroso al Penzo, dove il Venezia conquista la prima vittoria stagionale superando 1-0 il Napoli. A decidere l’incontro è la rete di Akor Adams a inizio ripresa, ma il vero protagonista della giornata è Filip Stankovic, autore di una prestazione straordinaria culminata con il rigore neutralizzato a Kevin De Bruyne.

Per la formazione lagunare, rilanciata dalla cura di Davide Nicola, arrivano tre punti pesantissimi contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Per il Napoli di Massimiliano Allegri, invece, si tratta della terza sconfitta in campionato dopo il recente passo falso europeo.

Avvio bloccato e poche emozioni

Allegri sorprende lasciando inizialmente in panchina De Bruyne e Hojlund, affidando il reparto offensivo a Lucca supportato da Giovane e McTominay. Nicola conferma il 3-5-2 con Yeboah e Adams in attacco, scegliendo però un atteggiamento più prudente rispetto alle uscite precedenti.

Il primo tempo è equilibrato e povero di occasioni. Lucca sfiora il pallone di testa su un cross di Giovane, mentre dall’altra parte Adams conclude centralmente dopo una buona iniziativa personale. Il Napoli prova a rendersi pericoloso soprattutto con Giovane, che al 26′ impegna la difesa veneziana con un potente sinistro.

La migliore occasione della frazione arriva su calcio d’angolo: nella confusione in area Haps salva sulla linea un tentativo ravvicinato di Rrahmani. Poco dopo Lucca manca clamorosamente la deviazione vincente su un altro traversone di Giovane.

Adams colpisce, poi sale in cattedra Stankovic

L’equilibrio si spezza al 49′. Sohm lancia in profondità Adams, che vince il confronto fisico con Rrahmani e supera il portiere per l’1-0 che fa esplodere il Penzo.

Allegri corre ai ripari inserendo De Bruyne, Hojlund e Alisson Santos. Il Napoli aumenta la pressione e costruisce diverse occasioni. Juan Jesus salva sulla linea un tentativo di Hojlund, mentre Stankovic inizia il suo personale show.

L’estremo difensore del Venezia respinge infatti un calcio di rigore battuto da De Bruyne, procurato dallo stesso Hojlund, mantenendo invariato il vantaggio dei padroni di casa. Nel finale il portiere continua a essere decisivo: prima vola a deviare un destro di Lobotka, poi si oppone per due volte ad Alisson Santos blindando il successo veneziano.

Il Venezia festeggia una vittoria prestigiosa e fondamentale per la classifica, mentre il Napoli incassa un’altra battuta d’arresto in un momento delicato della stagione.

Allegri: penalizzati dagli episodi

Al termine della sfida tra Venezia e Napoli il tecnico azzurro Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare il risultato e analizzare la prestazione della propria squadra. Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo creato molto e commesso errori dietro. Commettiamo degli errori e veniamo penalizzati. Davanti abbiamo creato molto e non abbiamo segnato. Dobbiamo analizzare il momento con lucidità, abbiamo tempo per recuperare in campionato. Ora dobbiamo pensare alla Champions. Loro si sono difesi molto bene, noi non abbiamo allungato la linea. Nella ripresa è stata un’altra partita.

Lucca

Lucca? Credo che sia un buon giocatore, non è facile giocare in queste condizione. Questa è la rosa che abbiamo, con giocatori ottimi con caratteristiche diverse. Non posso pensare di far giocare sempre gli stessi. Lui ha fatto la sua parte, come tutti. Poi nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto la partita.

Preoccupazioni

Preoccupato? In questo momento non serve esserlo, bisogna rimanere giusti: fare meglio quello che stiamo facendo. In questo momento ci sono episodi che ci sono contro. Oggi la squadra è rimasta lucida, ma ci sono momenti in cui subisci al primo episodio. Sta a noi rovesciare questo momento.

Infortuni: dobbiamo avere pazienza

Alisson? Ha avuto un problemino tirando. Neres veniva da otto mesi di inattività, ne ha avuti sempre parecchi. Alisson è un giocatore che strappa e ha avuto una ricaduta. Dovremo avere la pazienza di fare con i giocatori che abbiamo. Non ho sentito il presidente, assolutamente. Capisco l’umore, ma c’è da continuare a fare per ribaltare questa situazione. Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, con serenità dobbiamo metterci lì e lavorare. In questo momento la squadra psicologicamente subisce il momento, ma bisogna tirar fuori la rabbia”