Napoli, sofferta vittoria a Lecce

Napoli sempre più capolista. Il club azzurro ha battuto oggi, martedì 28 ottobre, il Lecce al via del Mare per 1-0 nella nona giornata di Serie A.

Decisivo il gol, al 69′, di Zambo Anguissa, a segno per la seconda partita consecutiva dopo la firma nel big match contro l’Inter dell’ultima giornata di campionato.

Nel mezzo anche il rigore sbagliato dall’attaccante del Lecce, in prestito dal Milan, Francesco Camarda al 56′.

Con questa vittoria il Napoli sale a 21 punti in classifica staccando momentaneamente la Roma al primo posto.

Il Lecce invece rimane a quota 6 in 16esima posizione.

Il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Prova caratteriale, cambiando il modo di approcciare rispetto a Torino, questo può farla felice?

“Come detto queste partite non sono semplici, soprattutto perchè vengono dopo gare come l’Inter dove hai sprecato energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile giocare qui a Lecce. Secondo me dovevamo gestire meglio la parte finale, anche se non abbiamo rischiato tanto. La testa viene prima di tutto, poi c’è il cuore e le gambe. Per questo provo a telecomandare la testa dalla panchina”.

Risposta caratteriale della squadra?

“Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, prendendo anche un palo. Nel secondo la partita è stata giocata, poi c’è stato questo rigore che poteva cambiare l’indirizzo ma il nostro portiere è stato bravo e siamo stati bravi a prenderci la vittoria. Si dimentica troppo in fretta questo inizio di stagione in cui stiamo facendo di necessità di virtù. Si è parlato di grandi rinforzi, ora qualcuno dice che abbiamo giovato di infortuni come quelli di Lukaku e De Bruyne. Siamo all’assurdo. Adesso in porta ci è rimasto solo Milinkovic-Savic, ma qualcuno in estate si chiedeva perché il Napoli prendeva un portiere di valore”.

Come ha trasformato Anguissa, cosa le ha detto?

“Sinceramente non ho visto se si mi ha detto di stare calma, in quelle situazioni servono anche attributi e la calma non va bene. Certe situazioni vanno sempre indirizzate, specialmente se c’è un po’ di panico. Sono molto contento per Franck, se ha sempre la spina attaccata ci sono pochi giocatori come lui ma può migliorare ancora nella conclusione. I gol li dobbiamo trovare, da più parti arrivano e meglio è”.

Lang come sta?

“Lang ha avuto due colpi sullo stesso punto, penso sia un indurimento del muscolo. Non è una rottura. Sono contento anche per lui che era alla prima partita da titolare. Dobbiamo coinvolgere tutti in una situazione di difficoltà, lo spirito non ci deve mai mancare”