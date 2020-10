Napoli, tutti negativi i tamponi ai calciatori, partita con la Juve sub iudice. Preziosi: segreto di Pulcinella.

Tutti i tamponi effettuati ieri sui calciatori del Napoli sono negativi al Covid-19. E’ quanto comunica il Calcio Napoli sui suoi canali social.

Anche gli ultimi due tamponi effettuati sui calciatori e sullo staff del tecnico del Napoli Calcio sono risultati negativi. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate della società azzurra.

Rimane sub iudice il risultato di Juventus-Napoli, partita non disputata per la mancata trasferta della squadra di Gattuso a Torino, dopo il divieto di spostamento da parte della Asl a seguito di due casi di coronavirus. Il giudice sportivo della serie A ha infatti omologato i risultati della terza giornata, lasciando in sospeso il match di Torino. (ANSA).

“Può essere il segreto di Pulcinella, tutti quanti forse hanno capito che l’Asl sia stata sollecitata. Però quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla”.

Così il presidente del Genoa Enrico Preziosi, nel corso della trasmissione Mediaset ‘Tiki Taka’ andata in onda ieri in tarda serata, risponde alla domanda se il Napoli abbia applicato correttamente il protocollo. Ma lui, Preziosi, ha contattato l’Asl di riferimento dopo le positività della sua squadra? “Io non l’ho contattata – ha risposto il presidente del Genoa -.

Quello che è successo al Napoli fa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e accettato da tutti c’è un ente superiore che si chiama Asl che può decidere per la società”.

(ANSA).