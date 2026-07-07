Napoli, un film per il centenario

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Il Calcio Napoli celebra i suoi 100 anni di storia con un programma di iniziative che accompagnerà l’intera stagione 2026-2027 e si estenderà fino al 31 luglio 2027, trasformando il Centenario in un vero e proprio percorso culturale e identitario. A presentarlo è il presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto durante l’evento dedicato alla nuova maglia celebrativa.

“Per noi questa ricorrenza è l’occasione per celebrare lungo un intero anno cento anni e più di passione, identità, cadute, rinascite e successi”, spiega De Laurentiis, annunciando un calendario ricco di appuntamenti: “Festeggeremo con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli, nelle sale tra fine ottobre e novembre”.

Evento speciale il 1 agosto

Il primo appuntamento sarà il 1° agosto, con un evento speciale “nel cuore della città”, pensato per coinvolgere l’intero popolo azzurro e riunire presente e passato del club. “Sarà una festa aperta a tutti, con alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia”, anticipa il presidente.

Il Centenario, però, non si limiterà a Napoli: “I tifosi del Napoli sono in tutto il mondo. Per questo porteremo il Centenario anche fuori dai confini italiani”, afferma De Laurentiis, indicando come filo conduttore dell’anno celebrativo l’espressione ‘Pe’ cient’anne’, “più che un claim, un augurio che i napoletani conoscono bene”.

Il presidente colloca la ricorrenza dentro un quadro più ampio di crescita culturale della città: “Napoli è cresciuta ovunque: nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell’estetica. Oggi tutto succede insieme, nello stesso momento”. Da qui l’idea di trasformare il Centenario in un manifesto culturale del ruolo che il Napoli ha avuto “dentro e fuori dal campo”.

A sostenere questo progetto sarà anche Treccani, che per la prima volta nella sua storia “sposerà l’iniziativa di un club calcistico con una pubblicazione speciale”, conferendo alla ricorrenza un ulteriore valore simbolico e istituzionale.